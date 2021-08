Inter e Juventus continuano a guardarsi attorno sul Calciomercato per mettere a segno qualche operazione.

I nerazzurri, in particolare, guarderebbero in modo interessato la situazione inerente a Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni delle scorse ore, il giocatore potrebbe lasciare la Campania e avrebbe rivelato ai suoi compagni che le condizioni per un addio effettivamente ci sarebbero. "Sì, è vero. C’è la possibilità che vada via": questo il virgolettato che Il Corriere dello Sport ha attribuito al calciatore azzurro.

L'Inter fra l'idea Insigne e la pista Correa

Insigne ha il contratto in scadenza col Napoli nel 2022 e avrebbe chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis un adeguamento contrattuale che lo porti ad avvicinarsi 6 milioni di euro annui. Il patron degli azzurri non vorrebbe accontentarlo e potrebbe invece accettare, per la sua cessione, un'offerta sui 25 milioni di euro. Cifra che comunque difficilmente dovrebbe arrivare in queste settimane, poiché il fantasista si svincolerebbe il 30 giugno prossimo. Le squadre interessate, probabilmente, potrebbero arrivare al massimo a offrire 15 milioni di euro.

L'Inter avrebbe mosso i primi passi, ma il tecnico Simone Inzaghi preferirebbe puntare su Joaquin Correa, con il quale il giocatore ha già lavorato durante l'esperienza alla Lazio.

Inoltre, l'argentino avrebbe chiesto la cessione anche perché non si adatterebbe al meglio nel modulo di Maurizio Sarri. Claudio Lotito per cederlo vorrebbe 37 milioni di euro, mentre i dirigenti nerazzurri non andrebbero oltre i 30 milioni, compresi di bonus.

Juventus, nuova offerta per Locatelli al Sassuolo

La Juventus, intanto, avrebbe accelerato i contatti per Manuel Locatelli del Sassuolo.

Il centrocampista avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma l'incontro che si è tenuto oggi 13 agosto avrebbe sensazioni positive per i dirigenti bianconeri. La società di Andrea Agnelli avrebbe messo sul piatto un'offerta da circa 35 milioni di euro e un obbligo di riscatto che si dovrebbe materializzare se la squadra allenata da Massimiliano Allegri dovesse qualificarsi in Champions League durante questa stagione calcistica.

Inoltre, ci sarebbero dei contatti anche per riportare a Torino Miralem Pjanic. Il bosniaco sarebbe fuori dal progetto del Barcellona, che potrebbe accettare pure un prestito biennale. L'unica condizione è che l'ex Roma accetti di rinunciare a parte dell'ingaggio percepito attualmente.

In uscita dalla Juve potrebbe esserci, invece, Aaron Ramsey che piacerebbe molto al Milan. Il suo cartellino potrebbe essere ceduto per circa 8 milioni di euro. Il gallese è stato recentemente provato anche da playmaker da Massimiliano Allegri nelle ultime amichevoli a causa dell'assenza del brasiliano Arthur, ma non avrebbe del tutto convinto. Daniele Rugani è un altro profilo che potrebbe lasciare la Continassa: il difensore piacerebbe sia alla Lazio, che ad alcuni club della Liga spagnola.