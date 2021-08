La Juventus è attesa da una stagione importante dopo i risultati deludenti della gestione Pirlo. I successi in Supercoppa italiana e Coppa Italia non hanno evidentemente portato ad una riconferma del tecnico bresciano. Il quarto posto in campionato e l'uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto hanno pesato sulle decisione della società bianconera di ingaggiare Massimiliano Allegri per le prossime stagioni. Il tecnico toscano ha sottoscritto un contratto di quattro anni, segnale evidente di come ci sia volontà di iniziare un nuovo progetto sportivo possibilmente vincente.

Ci sarà ancora per almeno un'altra stagione Cristiano Ronaldo nel settore avanzato bianconero. Il portoghese probabilmente lascerà la Juventus a parametro zero a giugno 2022. A tal riguardo ha parlato il giornalista sportivo Massimo Pavan, che ha parlato del probabile addio di Cristiano Ronaldo alla fine della prossima stagione. Come sostituto del portoghese secondo il giornalista sportivo potrebbe arrivare Erling Haaland, soprattutto se la Juventus dovesse fare una grande stagione in campionato ed in Champions League.

Erling Haaland possibile acquisto per il dopo Cristiano Ronaldo

"Sarà 'ultimo anno di Cristiano Ronaldo, se la Juventus fa una grande annata l'anno prossimo potrebbe ambire a Erling Haaland".

Queste le dichiarazioni di Massimo Pavan, che ha sottolineato come la punta norvegese possa rappresentare l'alternativa ideale a Cristiano Ronaldo la prossima stagione. Molto dipenderà però dalla stagione 2021-2022 e dai risultati raggiunti dai bianconeri. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "L'arrivo di Haaland è visto come un'utopia ma risparmiando circa 30 milioni di euro netti per l'ingaggio, potresti offrire 20 milioni all'anno al norvegese, somma minima per prenderlo".

La Juventus potrebbe poi pagare la clausola rescissoria presente sul contratto della punta norvegese da 75 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere finanziati da una cessione. Secondo il giornalista sportivo oltre alla Juventus ci sarebbero anche Barcellona e Bayern Monaco interessate a Haaland.

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi per la stagione 2021-2022. Potrebbero arrivare uno o due centrocampisti. Miralem Pjanic e Manuel Locatelli sono i profili graditi dalla società bianconera. Il centrocampista del Barcellona potrebbe arrivare in prestito annuale. Nei prossimi giorni è atteso l'incontro fra Sassuolo e società bianconera per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista.