La Juventus nelle prossime settimane proverà a regalare un centrocampista a Massimiliano Allegri. Il club bianconero sta lavorando per arrivare a Manuel Locatelli, ma attenzione anche all'ipotesi Miralem Pjanic. Il bosniaco vuole tornare a Torino e sta facendo di tutto per ritrovare Massimiliano Allegri e i suoi ex compagni di squadra. Pjanic, in queste ore, sta trattando con il Barcellona per trovare una soluzione che accontenti tutti. Nel frattempo, la Juventus potrebbe avere un nuovo incontro con il Sassuolo per Manuel Locatelli. Le parti, per ora, non avrebbero trovato ancora un accordo e i bianconeri vorrebbero un prestito biennale.

Mentre il Sassuolo accetterebbe anche un prestito ma annuale.

Intanto la Juventus cede Demiral

La Juventus nelle prossime settimane sarà al lavoro per cercare di rinforzare la sua rosa. Dopo Kaio Jorge, i bianconeri sperano di riuscire ad arrivare anche a un centrocampista: il preferito della Juventus resta Manuel Locatelli. Ma i bianconeri sono anche sulle tracce di Miralem Pjanic. Il bosniaco potrebbe arrivare in caso di partenza di Aaron Ramsey. Ma Pjanic potrebbe tornare alla Juventus anche in caso di mancato accordo con il Sassuolo per Locatelli. Dunque i prossimi giorni saranno decisivi per capire se i bianconeri riusciranno oppure no ad arrivare ad un nuovo innesto a centrocampo. Nel frattempo, però, la Juventus ha anche piazzato Merih Demiral.

Il turco ha sostenuto le visite mediche con l'Atalanta e poi si è recato in sede per firmare con i nerazzurri.

La Juventus pensa anche al campo

Mentre la dirigenza della Juventus è al lavoro sul mercato, la squadra prosegue la preparazione alla Continassa. Infatti, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi stanno preparando la gara contro il Barcellona dell'8 agosto.

In questa occasione, ci sarà spazio anche per i nazionali e in particolare per Cristiano Ronaldo. CR7 metterà i primi minuti nelle gambe in vista della sfida di campionato contro l'Udinese. Ma prima di tornare in campo per la prima giornata di Serie A, la Juventus giocherà un'altra amichevole che sarà in programma all'Allianz Stadium il 14 agosto contro l'Atalanta.

In questa occasione l'impianto bianconero riaprirà le sue porte e i tifosi potranno tornare sugli spalti: la capienza sarà del 50%. Dunque, Cristiano Ronaldo e compagni ritroveranno il supporto dei loro tifosi e questa è sicuramente una buona notizia. Chissà che per la sfida contro l'Atalanta i sostenitori bianconeri non possano vedere per la prima volta anche il neo acquisto Kaio Jorge. Il brasiliano adesso è tornato in patria per svolgere delle pratiche burocratiche, ma nei prossimi giorni sarà di nuovo a Torino per allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri.