In questi mesi, si è parlato molto del futuro di Cristiano Ronaldo, ma adesso le riserve sulla sua permanenza alla Juventus si starebbero risolvendo. Infatti, CR7 è tornato a Torino e questa mattina 26 luglio si è presentato al JMedical per sottoporsi alle classiche visite mediche di rito. Il portoghese ha anche incontrato i tifosi bianconeri e si è fermato per diversi minuti con loro per fare foto e autografi. Il suo futuro scoregge essere ancora alla Vecchia Signora poiché al momento nessuno gli garantirebbe i 31 milioni di ingaggio. Ma questa settimana, in casa Juventus potrebbero esserci altre novità sul fronte mercato visto che la dirigenza bianconera potrebbe incontrare nuovamente il Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli.

Allegri ritrova i nazionali

Massimiliano Allegri, da oggi 26 luglio, potrà contare nuovamente su gran parte dei suoi nazionali. Il rientro più importante ovviamente è quello di Cristiano Ronaldo. CR7 e il tecnico livornese si ritroveranno dopo due anni e questo pomeriggio svolgeranno il primo allenamento insieme. Oltre a Ronaldo, la Juventus ha riabbracciato anche Dejan Kulusevski, Matthijs De Ligt, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Questi giocatori non hanno mai conosciuto Massimiliano Allegri e da oggi il tecnico livornese potrà conosceli meglio. Dunque, la preparazione della Juventus entrerà davvero nel vivo poiché mancano solo i sudamericani, gli azzurri e Morata. I nazionali italiani sono attesi il 2 agosto e chissà se alla truppa azzurra si aggregherà anche Manuel Locatelli.

La Juventus vorrebbe acquistare il centrocampista classe 98 ma per ora non si sarebbe ancora trovato un accordo con il Sassuolo. Le parti ne riparleranno nei prossimi giorni nella speranza che arrivi la fumata bianca.

Sabato 31 luglio amichevole contro il Monza

Da questo pomeriggio, la Juventus inzierá a fare sul serio visto il rientro di gran parte dei nazionali.

Massimiliano Allegri avrà così modo di entrare anche negli aspetti tattici potendo contare su giocatori come Ronaldo, De Ligt, Kulusevski, Rabiot e Ramsey. Adesso resta da capire se verranno già utilizzati nella sfida di sabato 31 luglio contro il Monza. Sabato la Juventus sarà impegnata proprio nel trofeo Berlusconi e i tifosi bianconeri sono impazienti di vedere all'opera i loro campioni.

In ogni caso, qualcosa in più sulle strategie juventine si capirà domani 27 luglio visto che ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese riprenderà alle domande dei cronisti alle ore 14:30 e al suo fianco di sarà anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Dunque, queste sono giornate davvero intense per il mondo bianconero.