La Juventus, questa sera 14 agosto alle ore 20:30, tornerà in campo all'Allianz Stadium per sfidare l'Atalanta.

I bianconeri per questa partita amichevole ritroveranno anche i loro tifosi. L'impianto della Juventus potrà aprire al 50% della capienza e le tribune dell'Allianz Stadium accoglieranno 15.000 tifosi. Per la partita, Massimiliano Allegri vorrà vedere i progressi fatti dalla sua squadra in vista dell'inizio del campionato. Per questo motivo, molti dei nazionali metteranno più minuti nella gambe. In particolare tra i titolari si vedranno Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo, insieme a loro ci sarà Paulo Dybala.

Allegri ritrova Dybala

La Juventus, nelle prime amichevoli estive, non aveva a disposizione Paulo Dybala. L'argentino si è fermato a causa di un problema muscolare. Adesso Dybala sta bene e Massimiliano Allegri è intenzionato a lanciarlo dal primo minuto. Dunque, i tifosi della Juventus che saranno all'Allianz Stadium potranno vedere il tridente formato da Chiesa, dalla Joya e da CR7. Alle loro spalle, invece, ci sarà un centrocampo formato da Weston McKennie, Aaron Ramsey e Rodrigo Bentancur. Il gallese agirà come regista, visto che Massimiliano Allegri lo sta provando proprio in questo ruolo.

Il tecnico livornese non ha a disposizione Arthur e al momento la trattativa per Manuel Locatelli non ha portato ancora a una fumata bianca, perciò deve adattare uno dei giocatori che ha a disposizione per farlo giocare davanti alla difesa: il prescelto è proprio Aaron Ramsey che probabilmente giocherà in questo ruolo anche alla prima di campionato contro l'Udinese.

In difesa, invece, si rivedranno i titolarissimi: sulla destra ci sarà Danilo, in mezzo spazio a Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci e sulla sinistra agirà Alex Sandro. Ovviamente, nel secondo tempo ci saranno diverse rotazioni e troveranno spazio anche Giorgio Chiellini e Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Ramsey, Bentancur; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Nessuna novità sul rinnovo di Dybala

Paulo Dybala, stasera 14 agosto, tornerà in campo dopo l'infortunio patito qualche settimana fa. Il numero 10 juventino, però, è in attesa anche del rinnovo di contratto. Al momento, non è ancora stato trovato un accordo.

Oggi è andato in scena il terzo incontro tra la Juventus e il suo procuratore Jorge Antun.

Il summit è durato due ore e si è parlato soprattutto di cifre. La Juventus ha fatto la propria proposta, così come Antun ha fatto le sue richieste, ma non si è ancora arrivati a un accordo definitivo e le parti si rivedranno a fine mese.