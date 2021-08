Oggi 13 agosto è andato in scena un nuovo incontro tra la Juventus e il Sassuolo per discutere di Manuel Locatelli. Le parti si sono viste nel primo pomeriggio.

Per la Juventus erano presenti Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, mentre il Sassuolo era rappresentato da Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi. L'incontro non è andato in scena alla Continassa, ma in un luogo "segreto". Il summit si è concluso con una fumata grigia poiché non è stato trovato ancora un accordo definitivo. La Juventus si è avvicinata al Sassuolo dal punto di vista delle cifre: si parla di 35 milioni bonus compresi, ma il nodo al momento è sulla formula.

Infatti, i bianconeri vorrebbero Locatelli in prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League. Questa formula, però, non soddisfa il Sassuolo che vorrebbe un obbligo ancora più sicuro.

Nulla di fatto per Locatelli

La Juventus e il Sassuolo si sono avvicinate per chiudere la trattativa per Manuel Locatelli, ma al momento la fumata bianca non è ancora arrivata. Le due società, nei prossimi giorni proseguiranno i contatti, per provare a chiudere l'affare.

Le parti vogliono proseguire la trattativa con la speranza di poter accontentare Locatelli che vorrebbe trasferirsi a Torino.

Giorni caldi per la Juventus

L'agenda della Juventus, in questi giorni, è ricca di appuntamenti.

Infatti, dopo il summit per Locatelli, Federico Cherubini e Pavel Nedved dovranno incontrare nuovamente il procuratore di Paulo Dybala. L'appuntamento, come rivela TuttoJuve.com, è stato fissato per domani 14 agosto e avverrà all'ora di pranzo.

La speranza dei dirigenti bianconeri è che quello di sabato possa essere il summit decisivo per il prolungamento del numero 10 juventino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Allegri lavora in campo

Mentre la dirigenza bianconera e all'opera sul mercato Massimiliano Allegri lavora intensamente sul campo. Anche perché domani 14 agosto, la Juventus sarà in campo per sfidare l'Atalanta in amichevole. I bianconeri torneranno all'Allianz Stadium e soprattutto potranno riabbracciare i loro tifosi, visto che l'impianto bianconero aprirà al 50% della capienza: per questa sfida sono stati venduti già 10.000 biglietti.

Massimiliano Allegri, per la gara contro l'Atalanta, conta di schierare tutti i suoi giocatori per preparare al meglio la prima sfida di campionato del 22 agosto contro l'Udinese. Tra i titolari ci sarà certamente Cristiano Ronaldo, mentre Paulo Dybala dovrebbe giocare uno spezzone di partita. Per il resto si vedranno anche Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Federico Chiesa. A centrocampo è possibile ci sia qualche altro esperimento, anche perché per la sfida di Udine, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Arthur e McKennie e probabilmente mancherà anche Adrien Rabiot.