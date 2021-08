L'Inter prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili per centrocampo e settore avanzato. Le cessioni di Hakimi e Lukaku infatti hanno portato la società nerazzurra a rinforzare la fascia destra con l'acquisto di Denzel Dumfries e il settore avanzato con Edin Dzeko. Manca infatti solo l'ufficialità per l'acquisto del centrocampista olandese e della punta bosniaca. Dovrebbe però arrivare almeno un'altra punta che vada ad integrarsi con Dzeko e Lautaro Martinez. Si è parlato di un interesse concreto per Duvan Zapata, che l'Atalanta valuta circa 50 milioni di euro, e per Joaquin Correa.

Per l'argentino la Lazio vorrebbe circa 40 milioni di euro. Somme importanti che avrebbero portato l'Inter a valutare altri innesti nel settore avanzato. Interessa ad esempio Moise Kean, che l'Everton potrebbe cedere per circa 20 milioni di euro. Nelle ultime ore però la società nerazzurra starebbe lavorando su un altro giocatore interessante, che nelle ultime stagioni ha avuto diverse difficoltà al Real Madrid. Si tratta della punta serba classe 1997 Luka Jovic, che nel 2019 la società spagnola acquistò dall'Eintracht Francoforte.

Jovic potrebbe arrivare in prestito gratuito dal Real Madrid

La punta Luka Jovic nella seconda parte della stagione 2020-2021 è ritornato a giocare in prestito alla società tedesca disputando 18 partite e segnando 4 gol.

Potrebbe però rappresentare un'operazione vantaggiosa in quanto il Real Madrid lo cederebbe in prestito gratuito. E' un giocatore simile per caratteristiche fisiche a Edin Dzeko e potrebbe quindi essere l'alternativa alla punta bosniaca. Non è da scartare la possibilità che i due giochino insieme in quanto Dzeko è bravo anche tecnicamente e può giocare a supporto di una prima punta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'eventuale arrivo di Jovic in prestito permetterebbe all'Inter di risparmiare molto sul costo del cartellino ed eventualmente darebbe la possibilità di acquistare un'altra punta. Molto però dipenderà dall'eventuali cessioni di Alexis Sanchez e di Andrea Pinamonti.

Il mercato dell'Inter

L'Inter a breve ufficializzerà l'acquisto di Denzel Dumfries.

Il centrocampista arriva dal Psv Eindhoven e costerà circa 14 milioni di euro. Dovrebbe sottoscrivere un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. La società nerazzurra prosegue il suo lavoro sul mercato cercando di alleggerire la rosa. Nainggolan è vicino al trasferimento all'Anversa mentre di recente sarebbe arrivata un'offerta importante del Tottenham per Lautaro Martinez da 85 milioni di euro. La società nerazzurra l'avrebbe rifiutata in quanto Hakimi e Lukaku dovrebbero essere le uniche cessioni pesanti di questo Calciomercato estivo.