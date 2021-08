L'Inter, nei prossimi giorni, potrebbe ufficializzare diverse trattative di mercato. Dopo le pesanti cessioni di Hakimi al Paris Saint Germain e di Romelu Lukaku al Chelsea, la società nerazzurra potrebbe decidere di investire in maniera decisa a centrocampo e nel settore avanzato. Nelle prossime ore, saranno ufficializzati gli acquisti di Denzel Dumfries dal Psv Eindhoven e di Edin Dzeko dalla Roma. Arriverà, però, anche un'altra punta considerando che Alexis Sanchez sta dimostrando di essere molto affidabile dal punto di vista fisico. Il cileno rientrerà dopo la sosta per le nazionali, a settembre.

Per questo la società nerazzurra sta valutando diversi attaccanti che possano incrementare il livello qualitativo del settore avanzato. Piacciono Duvan Zapata dell'Atalanta, che ha un prezzo di mercato di circa 50 milioni di euro, e Joaquin Correa della Lazio. L'argentino potrebbe trasferirsi per circa 30 milioni di euro.

In questi giorni, però, si parla anche di un interesse concreto per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2022.

Marotta potrebbe ingaggiare Insigne a parametro zero nel 2022

L'Inter sarebbe interessata a Lorenzo Insigne. La società nerazzurra sarebbe pronta ad offrire circa 15 milioni di euro per il cartellino del fantasista del Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i campani vogliono almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. Per questo l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, potrebbe decidere di ingaggiare a parametro zero Insigne la prossima stagione. Il trequartista del Napoli andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non sono previsti incontri con il Napoli per il prolungamento di contratto del giocatore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il dirigente dell'Inter potrebbe trovare un'intesa con il giocatore a partire da febbraio 2022 per un contratto a partire dalla prossima stagione da circa 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Marotta offrirebbe anche 7 milioni di euro al giocatore con la sottoscrizione del contratto.

Il mercato dell'Inter

L'Inter potrebbe, quindi, posticipare l'ingaggio di Insigne alla prossima stagione, sfruttando la possibilità di poterlo acquistare senza costi di cartellino. Sarà, però, necessario investire una somma importante se la società nerazzurra decidesse di acquistare Joaquin Correa, valutato circa 30 milioni di euro. L'argentino sarebbe il giocatore ideale per Simone Inzaghi che ha già avuto modo di lavorarci nella sua precedente esperienza professionale nella Lazio. Piacciono anche Scamacca e Raspadori.