In questi ultimi giorni la Juventus proverà a fare qualche mossa di mercato in entrata, ma attenzione anche alle uscite. Infatti, per realizzare qualche innesto servirà pure qualche partenza. In questo senso, nelle ultime ore di mercato si parla di un possibile interessamento dell'Atalanta per Dejan Kulusevski. Qualora arrivasse un'offerta importante la Juventus potrebbe decidere di fare partire lo svedese. Inoltre, i bianconeri sarebbero ad un passo dal giovane Mohamed Ihattaren: il giocatore classe 2002 arriverà dal Psv Eindhoven.

Ihattaren verrà probabilmente girato in prestito alla Sampdoria, come ha rivelato Gianluca Di Marzio

La Juventus valuta l'opzione Pjanic

La Juventus in queste ultime ore di mercato sarebbe al lavoro per mettere a segno qualche colpo finale. Uno dei nomi al vaglio resterebbe quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco sarebbe una richiesta di Massimiliano Allegri e inoltre il giocatore del Barcellona sarebbe da diversi mesi in attesa di una chiamata della Vecchia Signora. Nelle prossime ore, come ha rivelato il giornalista sportivo Romeo Agresti, la Juventus entro la serata decideranno se prendere oppure no Miralem Pjanic.

In queste ore, ci sarebbe stato un contatto tra l'entourage del giocatore e i bianconeri. Dunque, a breve si capirà se Pjanic potrà tornare a vestire la maglia della Juventus oppure no. In alternativa al giocatore del Barcellona resta il nome di Witsel.

Contatto tra la #Juve e l’entourage di #Pjanic: i bianconeri entro questa sera decideranno se prendere o meno il bosniaco in prestito 🔥🇧🇦@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 30, 2021

Si lavora anche per Icardi

La Juventus qualche giorno fa ha perso Cristiano Ronaldo e il bottino di gol della squadra bianconera è decisamente calato.

La vecchia signora per sopperire all'assenza di CR7 si è assicurata Moise Kean. Il giocatore classe 2000 ha già sostenuto le visite mediche e si attenderebbe solo il comunicato ufficiale da parte del club. Ma quello di Kean potrebbe non essere l'unico innesto offensivo. Infatti, la Juventus sarebbe ancora sulle tracce di Mauro Icardi: Federico Cherubini avrebbe proposto al PSG un prestito annuale o un prestito biennale, ma per ora il club francese non avrebbe aperto alla cessione.

La situazione, però, potrebbe cambiare ma tutto dipende dal futuro di Mbappè. Se il francese passerà al Real Madrid difficilmente il PSG potrebbe lasciar partire Icardi, mentre in caso di permanenza di Mbappè le cose potrebbero cambiare. La Juventus è in attesa di capire cosa succederà, ma quel che pare certo è che un altro tentativo per Icardi verrà fatto. L'ex Inter potrebbe essere la giusta pedina da inserire nell'attacco di Massimiliano Allegri per colmare il vuoto offensivo lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo.