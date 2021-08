La Juventus e Cristiano Ronaldo si sono detti addio. Oggi, 27 agosto, CR7 ha salutato i compagni e poi ha lasciato Torino per tornare a Lisbona. Adesso, il portoghese è in trattativa con il Manchester United, visto che la pista City sarebbe tramontata. I Red Devils sarebbero pronti a dare ai bianconeri ben 28 milioni di euro per liberare Cristiano Ronaldo. Adesso, la Juventus deve pensare al futuro e a sostituire al meglio CR7. Negli ultimi minuti, dalla Spagna è arrivata la notizia di un interessamento di Federico Cherubini per Eden Hazard. La Juventus vorrebbe il belga in prestito ed é in attesa di sapere quale sarà la risposta del Real Madrid.

La Juventus pensa al dopo CR7

La Juventus è al lavoro per cercare un giocatore che possa sostituire Cristiano Ronaldo. I nomi al vaglio sono quelli di Mauro Icardi, Moise Kean, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Ma negli ultimi minuti si aggiunto anche il profilo di Eden Hazard. Il belga potrebbe essere quel giocatore di qualità che tanto vuole Massimiliano Allegri. La Juventus di certo farà di tutto per accontentare il tecnico livornese e per questo motivo sta tenendo in caldo più piste. I bianconeri, nel tardo pomeriggio, dovrebbero provare a fare un nuovo tentativo per Mauro Icardi. Ma il Paris Saint Germain non avrebbe intenzione di aprire alla possibilità del prestito. Per questo motivo, Federico Cherubini sta tenendo vivi i contatti anche per Moise Kean.

Il giocatore classe 2000 sarebbe un'ottima opportunità poiché non occuperebbe posti nella lista Champions. Inoltre, resta da capire se evolverà la pista che porta ad Eden Hazard. Non è da escludere che la Juventus possa mettere a segno due operazioni, visto che i bianconeri dovrebbero incassare 28 milioni dalla cessione di Cristiano Ronaldo e risparmiare anche i 31 milioni di ingaggio che versava al portoghese.

La Juventus pensa anche al campo

La Juventus, in queste ore, non sta pensando solo al mercato ma anche al campo, poiché domani, 28 agosto, ci sarà la sfida contro l'Empoli. Massimiliano Allegri ha detto di avere ancora diversi dubbi di formazione che risolverà solo poco prima del match contro i toscani. Il tecnico livornese, in attacco si affiderà certamente a Paulo Dybala e al suo fianco dovrebbe toccare a Federico Chiesa e Alvaro Morata, mentre a centrocampo le certezze dovrebbero essere Federico Bernardeschi e Rodrigo Bentancur, insieme a uno fra Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

In difesa, invece, sulla corsia di destra è aperto il ballottaggio tra Danilo e Juan Cuadrado. Da monitorare anche la questione portiere, perché dopo gli errori di Szczesny, non è da escludere l'impiego di Perin.