Ad Istanbul, si sono svolti i sorteggi della fase a gironi di Uefa Champions League.

Le squadre italiane coinvolte erano i campioni d'Italia dell'Inter, il Milan, l'Atalanta e la Juventus.

Poteva andare peggio a Juve e Inter

Buon sorteggio per la Juventus di Allegri, che oltre ai campioni in carica del Chelsea, pesca lo Zenit San Pietroburgo e il Malmoe, qualificatosi ieri nello spareggio contro il Ludogorets.

Discorso simile anche per l'Inter del neo tecnico Simone Inzaghi che oltre al Real Madrid di Carlo Ancelotti, incrocerà lo Shakthar di Roberto De Zerbi, e lo Sherif.

Varie le sfide di alto a partire già dalla fase a gironi: da segnalare i big match tra Manchester City e Psg, e quello tra Barcellona e Bayern Monaco.

Milan, girone difficile per i rossoneri

Non fortunato il Milan di Stefano Pioli che è inserito nel girone B con tre squadre di alto livello come Atletico Madrid, Liverpool e Porto. I Colchoneros di Simeone hanno conquistato la Liga nella passata stagione e in questa sessione di calciomercato si sono rinforzati con acquisti di spessore come De Paul dell'Udinese.

Vorrà certamente essere tra le protagoniste della competizione il Liverpool di Jurgen Klopp, che dopo un'annata non esaltante e culminata con il quarto posto in Premier, cerca il riscatto sia in Inghilterra ma soprattutto in Europa.

Infine, chiude il girone il Porto di Conceicao che nell'ultima edizione ha eliminato la Juventus.

Atalanta, sfide impegnative contro United e Villarreal

Anche l'Atalanta di Gasperini avrà un raggruppamento complicato. Infatti la Dea sfiderà le due finaliste dell'ultima edizione dell'Europa League, ovvero il Manchester United e il Villarreal.

Chiude il girone lo Young Boys. Entrando nel dettaglio, i Red Devils sono la squadra più accreditata al passaggio del turno, vista la grande rosa a disposizione di Solskjaer; da Sancho a Pogba, passando per Bruno Fernandes e Cavani.

I bergamaschi molto probabilmente si giocheranno la qualificazione con il Villarreal di Unai Emery che in questo inizio di stagione è partito male, perdendo la Supercoppa europea contro il Chelsea di Tuchel e conquistando soltanto solo due punti in campionato nelle prime due uscite.

Jorginho premiato come miglior calciatore della competizione

Durante i sorteggi, sono anche stati assegnati i premi per i calciatori che si sono distinti durante la competizione della scorsa stagione.

Il miglior calciatore dell'edizione 2020/21 è stato Jorginho del Chelsea che corona così una stagione molto positiva; il regista dei Blues ha conquistato la Champions League e la Supercoppa Europea con la formazione di Tuchel e l'Europeo con la Nazionale del ct Roberto Mancini. Un'annata da incorniciare per il mediano italiano, secondo alcuni candidato anche per una possibile vittoria de Pallone D'Oro.

Oltre al centrocampista ex Napoli e Verona, sono stati premiati due suoi compagni di squadravdei Blues, ossia Mendy come miglior portiere e Kantè come miglior centrocampista del torneo.

Infine, premiati anche Ruben Dias del City come miglior difensore e Haaland del Borussia Dortmund come migliore attaccante.