La Juventus è attesa da una stagione importante dopo l'annata 2020-2021 caratterizzata da prestazioni deludenti in campionato e in Champions League. I successi in Supercoppa italiana e la qualificazione in Champions League non sono serviti alla riconferma di Pirlo, che è stato sostituito da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è ritornato sulla panchina bianconera a due anni dall'addio ai bianconeri. Sin dall'inizio della preparazione estiva si è notata la carica di Allegri, segnale evidente di come avesse voglia di ritornare ad allenare la Juventus.

A confermarlo è stato di recente anche Leonardo Bonucci, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il difensore ha infatti dichiarato che Allegri è molto carico e ha sottolineato che sa quello deve dare in campo per aiutare la rosa a raggiungere gli obiettivi stagionali. A tal proposito Bonucci non si è voluto nascondere dichiarando: "Vogliamo vincere lo scudetto e fare una grande Champions League". Fra le antagoniste della Juventus nella massima competizione europea ci sarà il Paris Saint Germain, che ha allestito una rosa importante. Bonucci ha però aggiunto che non sarà facile per i francesi fare gruppo che poi porta alla vittoria.

Bonucci su Cristiano Ronaldo

Leonardo Bonucci durante l'intervista ha parlato anche di Cristiano Ronaldo dichiarando che sarebbe rimasto in bianconero indipendentemente dal trasferimento o meno di Messi al Paris Saint Germain.

Ha poi aggiunto: "Per noi è un valore aggiunto e quest'anno, più di quelli scorsi, ci aiuterà ad arrivare in fondo a ogni obiettivo". In merito invece al possibile arrivo di Pjanic, Bonucci ha sottolineato che Miralem è un grande giocatore e se dovesse ritornare sarebbe importante per la rosa bianconera. Sulla lotta scudetto Bonucci ha invece dichiarato che la favorita rimane l'Inter nonostante gli addii di Hakimi e Lukaku.

Ha poi aggiunto che con Sarri alla Lazio e Mourinho alla Roma sarà un bel campionato. Secondo il difensore anche il Milan ha acquistato giocatori funzionali al progetto.

Bonucci sui risultati raggiunti alle Olimpiadi dagli atleti italiani

Leonardo Bonucci si è voluto complimentare anche con gli atleti italiani che hanno partecipato alle Olimpiadi.

40 medaglie conquistate fra ori, argenti e bronzi a Tokio 2020 rappresentano infatti un risultato storico. Il difensore ha voluto sottolineare anche la grande vittoria dell'Europeo della nazionale italiana sottolineando: "Con la forza del gruppo siamo arrivati fino alla fine, portando a casa una vittoria straordinaria. La finale vinta contro l'Inghilterra a Wembley ha regalato sensazioni uniche al difensore.