È un avvio di campionato difficile quello vissuto dal Crotone di Francesco Modesto, fermo a quota tre punti dopo cinque giornate di cadetteria. La formazione rossoblù, con all'attivo già due sconfitte, potrebbe attingere al mercato di gennaio per rinforzare la squadra. La mancanza dell'attaccante Emmanuel Riviere, attualmente fuori rosa, potrebbe portare la dirigenza ad acquisire un nuovo attaccante. Un nome che potrebbe fare al caso degli squali è quello di Martin Satriano, calciatore di proprietà dell'Inter, già accostato in estate ai calabresi.

Crotone e Satriano, ritorno di fiamma

Al netto delle difficoltà vissute dalla squadra crotonese nel reparto difensivo, con 12 reti subite, la squadra potrebbe accogliere nei prossimi mesi un nuovo tassello in attacco. Il profilo potrebbe essere quello di Martin Satriano, classe 2001, calciatore in forza all'Inter di Simone Inzaghi. Il calciatore non sta trovando spazio con la compagine campione d'Italia e nei prossimi mesi potrebbe essere girato in prestito al fine di accumulare minutaggio e maturare esperienza.

Una possibile destinazione potrebbe essere il Crotone, squadra che in estate ha strappato ai nerazzurri il prestito di Samuele Mulattieri, attuale capocannoniere del torneo con cinque reti.

Il buon rapporto tra le due società potrebbe permettere una corsia referenziale alla dirigenza calabrese.

Crotone, Rivière ancora fuori rosa

A mancare nella rosa degli squali è ancora l'attaccante del Martinica, Emmanuel Rivière. Il calciatore, dopo gli impegni svolti con la Nazionale in estate, non ha fatto più ritorno in Calabria, diventando di fatto un calciatore fuori rosa.

Negli ultimi giorni a interessarsi a lui era stato il Cosenza senza che però sia nata una vera trattativa tra le due società.

Il giocatore ha il contratto in scadenza con gli squali il 30 giugno 2022 con la possibilità di potersi svincolare a fine stagione. Una pedina in meno per Francesco Modesto, che negli ultimi giorni di contrattazioni estive aveva annunciato l'arrivo di una prima punta con caratteristiche tecniche differenti da quelle già nella rosa, operazione però mai conclusa dalla società.

Tempo di derby in Calabria

Nel turno della sesta giornata il Crotone dovrà cercare dunque la sua prima vittoria stagionale dopo il pesante Ko (0-3) rimediato nell'ultimo match casalingo contro il Lecce.

La squadra rossoblù, questo sabato alle ore 18:30, sarà impegnata nel derby calabrese contro il Cosenza in trasferta. Un motivo in più per fare bene, una gara che arriva nel migliore momento dei cosentini e nel peggiore del Crotone. Al seguito della compagine crotonese ci saranno inoltre circa 300 tifosi.