La Juventus si è preparata in vista della partita contro la Sampdoria. Per questa sfida Massimiliano Allegri farà qualche rotazione anche perché il 29 settembre la squadra sarà nuovamente in campo per affrontare il Chelsea, il tecnico livornese sta pensando ad alcune rotazioni. Il primo cambio sarà in porta dove troverà spazio Mattia Perin. Per il resto si rivedranno alcuni giocatori come Juan Cuadrado, Alex Sandro e Manuel Locatelli contro lo Spezia sono partiti dalla panchina. La buona notizia per Massimiliano Allegri è il recupero di Federico Chiesa che nel turno infrasettimanale ha accusato un fastidio al flessore.

Il numero 22 juventino si è ristabilito e contro la Sampdoria sarà titolare. Mentre non sarà a disposizione Adrien Rabiot che ha rimediato un colpo alla caviglia, al suo posto dovrebbe toccare a Federico Bernardeschi.

Confermati de Ligt e Bonucci

La Juventus, per la sfida contro la Sampdoria, confermerà la coppia di centrali di difesa formata da Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci. Infatti, Giorgio Chiellini dovrebbe essere risparmiato per il match contro il Chelsea. Sulle corsie laterali, invece, ci saranno Juan Cuadrado e Alex Sandro, con Danilo che dovrebbe riposare. Anche a centrocampo ci saranno alcuni cambi, sulla corsia di destra dovrebbe toccare a Federico Bernardeschi, mentre in mezzo di sarà il ritorno di Manuel Locatelli.

Accanto al numero 28 juventino dovrebbe essere confermato Rodrigo Bentancur. Sulla fascia sinistra, invece, ci sarà Federico Chiesa. In attacco la certezza è Paulo Dybala, al suo fianco dovrebbe tornare Alvaro Morata. Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a rinunciare al suo numero 10 mentre Moise Kean dovrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata.

Le parole di Allegri

Massimiliano Allegri, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro la Sampdoria. Il tecnico livornese ha confermato la presenza tra i titolari di Mattia Perin.

Chi, invece, non troverà spazio è Daniele Rugani, come ha spiegato lo stesso allenatore: "Daniele non gioca". Massimiliano Allegri non si è sbilanciato molto sulle scelte di formazione visto che deciderà solo a ridosso della partita. Il tecnico della Juventus si è anche soffermato sulla posizione in campo di Dejan Kulusevski: "Diciamo che in questo momento è alternativo a Dybala". Infine, Allegri ha parlato di Aaron Ramsey sottolineando che ultimamente ha giocato di meno poiché reduce da un infortunio.