La Juventus sta già pianificando le strategie per la prossima sessione del Calciomercato. I bianconeri sarebbero alla ricerca di opportunità per rinforzare a gennaio la rosa a disposizione di Max Allegri, per far sì che il tecnico abbia un organico più completo di quello attuale.

In particolare, si starebbe pensando a un nuovo trequartista/mezzala di qualità, un ruolo che è sempre stato fondamentale nelle idee tattiche del tecnico livornese. Oltre al rinnovo di Dybala, la dirigenza bianconera vorrebbe quindi acquistare un centrocampista dal tasso tecnico elevato che possa permettere alla Vecchia Signora di fare un ulteriore salto di qualità.

Per questo motivo, in casa Juventus si starebbe seguendo la situazione legata ad Isco, talentuoso trequartista del Real Madrid che al momento sembra fuori dai piani di Ancelotti, il quale sta puntando maggiormente su Valverde e Vinicius.

La valutazione dell'ex Malaga si aggirerebbe intorno ai 7/8 milioni di euro. La cifra sarebbe piuttosto bassa perché il giocatore 29enne è in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Di conseguenza, il Real Madrid potrebbe accettare un forte sconto sul prezzo del cartellino pur di non perderlo a parametro zero.

Juve, sfida cruciale con il Milan

Dopo aver archiviato l'esordio in Champions League con una convincente prestazione contro il Malmoe, terminata con una vittoria per 3-0 in trasferta, la formazione di Max Allegri è chiamata a rituffarsi sul campionato per riprendere la corsa alle zone alte della classifica.

La Juventus viene da due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli, e attualmente ha un solo punto conquistato nella prima giornata quando ha pareggiato in casa dell'Udinese.

Per questo motivo, la sfida con il Milan di Pioli di domenica 19 settembre è già fondamentale per la compagine torinese che, in caso di sconfitta, si ritroverebbe ad undici lunghezze proprio dai rossoneri, i quali stanno attraversando un grande momento di forma come dimostra la bella vittoria in campionato contro la Lazio.

In merito alla probabile formazione, Allegri spera di recuperare almeno per la panchina Federico Chiesa che, a causa di un problema muscolare, non ha giocato contro Napoli e Malmoe.

Il tecnico livornese dovrebbe confermare il 4-4-2 vittorioso in Champions con qualche eventuale variazione: Szczesny tra i pali; difesa a quattro composta da Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro.

A centrocampo, possibile chance dal primo minuto per Kulusevki o McKennie, mentre si va per la conferma in mezzo al campo di Locatelli.

In attacco dovrebbe esserci ancora spazio per il tandem Morata-Dybala, con Kean pronto a subentrare a gara in corso.