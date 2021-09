Si è da poco concluso allo stadio Meazza di Milano il match valido per la quarta giornata di Serie A tra Inter e Bologna sul risultato finale di 6-1 grazie ai gol messi a segno da Lautaro Martinez, Milan Skriniar, Nicolò Barella, Matìas Vecino e la doppietta di Dzeko per i padroni di casa e gol della bandiera di Theate per gli ospiti. La classifica ora vede i nerazzurri momentaneamente in testa alla classifica con 10 punti, a più uno su Roma, Napoli e Milan, mentre i rossoblu restano a quota 7 punti.

In settimana si torna in campo per il turno infrasettimanale, con la squadra di Inzaghi che sarà di scena al Franchi di Firenze per affrontare la Fiorentina martedì alle ore 20:45, mentre la compagine di Sinisa Mihajlovic ospiterà al Dall'Ara il Genoa, sempre martedì, alle 18:30.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, cambia qualcosa rispetto a quanto visto contro il Real Madrid, pur confermando il 3-5-2. Ci sono Dumfries, Vecino, Dimarco e Correa dal primo minuto, facendo rifiatare Darmian, Calhanoglu, Perisic e Dzeko.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e passa subito in vantaggio con Lautaro Martinez, che al 6' è bravo ad inserirsi alle spalle della difesa su ottimo cross di Dumfries. Il Bologna prova a reagire con Soriano che di sinistro pochi minuti dopo trova un grande intervento di Handanovic, sulla respinta arriva Sansone che conclude a lato. Si fa male Correa, costretto ad alzare bandiera bianca al 29' per una botta al bacino e al suo posto entra Dzeko.

Al 30' arriva il raddoppio, con Milan Skriniar che svetta di testa su corner calciato da Dimarco. Passano pochi minuti e i nerazzurri chiudono la partita al 34' con Nicolò Barella, bravo a capitalizzare al massimo un rimpallo in mischia. Nel finale della prima frazione di gara va vicino al gol anche Dimarco, che di sinistro al volo trova un attento Skorupski.

Nel secondo tempo l'Inter parte subito forte sfiorando il gol al 50' con Lautaro Martinez, che colpisce il palo dopo un'altra grande azione di Dumfries sulla fascia. Gol nerazzurro che, comunque, arriva al 55' con Matìas Vecino, che si inserisce da dietro su cross di Dimarco e insacca trovando il primo gol stagionale. La squadra di Inzaghi in uscita rischia un po' ma riesce sempre ad aprirsi il campo davanti e proprio da una di queste uscite arriva il quinto gol con Edin Dzeko che di punta al 63' beffa Skorupski.

Sempre il bosniaco trova anche la doppietta personale con un grande tiro da una posizione laterale al 68'. Nel finale trova gloria il Bologna con Theate all'86' di testa.

Le pagelle nerazzurre

Queste le pagelle dell'Inter del match appena concluso:

Handanovic 6,5: Intervento importante su Soriano sull'1-0.

Skriniar 7,5: Sempre un muro invalicabile, trova anche la gioia del secondo gol in campionato.

De Vrij 6,5: Solita prestazione attenta dell'olandese.

Bastoni 6,5: Vince tutti i contrasti, sempre attento in chiusura e impostazione.

Dumfries 7: Un treno sulla fascia, ottimo esordio da titolare.

Barella 7: Sempre attento, è ovunque in mezzo al campo e nell'area avversaria, come dimostra il gol del 3-0.

Brozovic 7: Ferma almeno un paio di ripartenze pericolose.

Vecino 6: A volte fatica ed è impreciso in fase di impostazione nel primo tempo, nella ripresa trova il gol.

Dimarco 6,5: Sempre preciso su calcio piazzato, ottima alternativa a Perisic.

Lautaro Martinez 7,5: Timbra ancora una volta il tabellino, deve essere l'anno del "Toro" e lo sta dimostrando.

Correa 6: Sfortunato, è costretto a lasciare il campo dopo mezz'ora.

Dzeko 7: Un vero regista arretrato, trova una grande doppietta.