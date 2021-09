A gennaio l'Inter potrebbe puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per renderla ulteriormente competitiva e giocarsi lo scudetto con le contendenti senza lasciare nulla al caso. Il reparto che potrebbe subire qualche modifica è quello di centrocampo, dove Stefano Sensi non offre molte garanzie dal punto di vista fisico e per questo motivo la società nerazzurra starebbe cercando un profilo che possa alzare il tasso tecnico in mezzo al campo. Il nome che viene attenzionato dal club meneghino è quello di Donny Van De Beek, che al Manchester United anche in questa stagione non sta trovando molto spazio.

Inter su Van De Beek

L'Inter è alla ricerca di un giocatore che possa alzare il tasso tecnico in mezzo al campo per gennaio, visto che Stefano Sensi non riesce a trovare quella continuità che il club si augurava all'inizio di questa stagione. Per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo nuovamente gli occhi su Van De Beek. Il centrocampista olandese era stato seguito già a gennaio dello scorso anno, quando Christian Eriksen faticava a trovare spazio, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Il giocatore ha deciso di restare al Manchester United e questa estate era stato rassicurato sul fatto che avrebbe trovato decisamente più spazio rispetto all'anno scorso, quando ha giocato soltanto diciannove partite in Premier League, molte anche partendo dalla panchina a causa di qualche problema fisico.

I Red Devils hanno fatto un pesante investimento, acquistandolo dall'Ajax per 40 milioni di euro ma il rendimento ha deluso. Il classe 1997 cerca il riscatto, soprattutto dopo essere stato criticato anche da una leggenda olandese come Marco Van Basten: "Non è stata una scelta intelligente scegliere di andare a Manchester. Se dici di aver parlato con il Real Madrid e poi passi al Manchester United, stai puntando troppo su te stesso ma Van de Beek non è così bravo".

La strategia nerazzurra

L'agente di Donny Van De Beek avrebbe cominciato a lavorare in vista di gennaio, dato che anche in questa stagione il centrocampista olandese ha trovato fino ad ora pochissimo spazio, giocando sei minuti in Champions League e quarantacinque in Premier League. L'Inter lo segue con attenzione e Giuseppe Marotta è pronto a fare la propria mossa.

L'idea della società nerazzurra, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe quella di provare a prendere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, molto probabilmente fissato per giugno 2023. Da trovare l'intesa sulla cifra, che dovrebbe aggirarsi tra i venti e i venticinque milioni di euro, in modo da non far realizzare una minusvalenza al club inglese.