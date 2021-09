L'Inter vuole tornare a vincere e mettere pressione a Roma, Napoli e Milan, che sono a punteggio pieno in testa alla classifica. Il Bologna vuole tenersi lontano dalle zone calde, sognando anche l'Europa dopo un buon inizio di campionato. Sono questi i temi principali del match che si giocherà allo stadio Meazza di Milano, valido per la quarta giornata di Serie A. Nell'ultimo precedente, giocato al Dall'Ara ad aprile, successo di misura dei nerazzurri per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Romelu Lukaku. La partita si giocherà sabato 18 settembre alle ore 18.

Le ultime su Inter-Bologna

L'Inter è già chiamata a dare un segnale importante al campionato. I nerazzurri, infatti, sono i campioni d'Italia in carica e hanno il compito di difendere il titolo di cui sono detentori. L'inizio era stato anche buono visti i due successi consecutivi ottenuti contro Genoa e Hellas Verona prima della sosta, ma settimana scorsa è arrivato il passo falso. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, ha pareggiato 2-2 contro la Sampdoria al Marassi di Genova dopo essere stata in vantaggio in due circostanze. All'esordio stagionale in Champions League contro il Real Madrid è arrivata la sconfitta di misura per 1-0.

Il Bologna ha cominciato la stagione con l'obiettivo di perseguire una salvezza tranquilla.

Gli emiliani, però, potrebbero puntare anche a qualcosa in più se dovessero riuscire a dare continuità ai propri risultati rispetto all'anno scorso. Gli ospiti sono partiti molto bene, avendo raccolto 7 punti in tre partite, frutto di due vittorie e un pareggio. Nell'ultimo turno la squadra di Sinisa Mihajlovic ha battuto di misura 1-0 l'Hellas Verona, con gol vittoria messo a segno da Svanberg.

Probabili formazioni Inter-Bologna

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, manderà in campo il 3-5-2 visto in questa prima parte della stagione, anche se cambierà qualcosa nell'undici titolare. In attacco spazio alla coppia formata da Lautaro Martinez e Joaquin Correa, favorito su Edin Dzeko. Gli esterni, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Dimarco e Dumfries, che potrebbe fare il suo esordio da titolare facendo rifiatare Darmian.

In mezzo al campo, invece, potrebbe riposare Calhanoglu, con Vidal al suo posto al fianco Barella e Brozovic.

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con al centro dell'attacco l'ex di turno, Marko Arnautovic. Alle sue spalle saranno liberi di agire sulla linea dei trequartisti Orsolini, Soriano e Barrow. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Svanberg e Schouten.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic.