Si è da poco concluso allo stadio Meazza di Milano il match tra Inter e Real Madrid sul risultato di 0-1, con gol vittoria messo a segno da Rodrygo al 90'. Si trattava dell'esordio stagionale in Champions League per le due squadre, inserite nel girone D insieme a Sheriff e Shakhtar Donetsk. La classifica dopo la prima giornata ora vede i Blancos e lo Sheriff in testa con 3 punti. Il prossimo turno si giocherà tra due settimane, con la squadra di Simone Inzaghi di scena in casa dello Shakhtar martedì 28 settembre, mentre la compagine di Carlo Ancelotti affronterà in casa lo Sheriff.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affida al solito 3-5-2 e a quello che sulla carta è l'undici titolare. In difesa recuperato Bastoni, mentre Darmian e Dzeko vincono i rispettivi ballottaggi con Dumfries e Correa. Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, scende in campo con il 4-3-3, con il tridente d'attacco formato da Vinicius, Benzema e Lucas Vazquez.

Nel primo tempo l'Inter gioca molto meglio creando varie occasioni da gol ma sprecando anche tanto. All'8' ci prova Lautaro Martinez dopo un'ottima combinazione con Dzeko, ma Courtois si fa trovare pronto. Dieci minuti vicino al gol ancora il Toro su cross preciso di Perisic, ma l'estremo difensore belga respinge. Al 35' l'unica grande chance per il Real Madrid, con Militao che stacca di testa in mischia su corner calciato da Modric ma la palla finisce di poco a lato.

Per i nerazzurri altra grande chance al 37': Dzeko fa da sponda a Brozovic che conclude di destro, la palla sfiora il palo e va a finire sul fondo.

Nel secondo tempo si riducono le emozioni, con l'Inter che va vicina al gol con Edin Dzeko, che svetta di testa su calcio d'angolo ma Courtois è ancora attento. Il Real non riesce a tirare in porta ma solo perché Skriniar salva in due circostanze sulla linea.

I nerazzurri calano nel finale e i Blancos riescono a trovare il gol vittoria con Rodrygo al 90'.

Le pagelle

Ecco le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: Mai impegnato realmente dagli avversari.

Skriniar 7,5: Pur essendo più lento di Vinicius, riesce a tenere botta e a non essere mai puntato dall'avversario, nel secondo tempo salva in due circostanze.

De Vrij 6: Una buona prestazione quella dell'olandese, ma macchiata da un errore in impostazione a metà primo tempo che innesca il contropiede avversario.

Bastoni 6,5: Ormai una certezza per i nerazzurri.

Darmian 6,5: Non è Hakimi, ma il suo lo fa sempre e anche bene.

Barella 6,5: Lotta su ogni pallone.

Brozovic 7: È ovunque in mezzo al campo, sfiora anche il gol nel primo tempo.

Calhanoglu 6: Il turco alterna cose buone ad altre meno, ma merita la sufficienza.

Perisic 6,5: Ottima prova del croato, pericoloso in fase offensivo e bravo a ripiegare quando ce n'è di bisogno.

Lautaro Martinez 6: Sempre pericoloso anche se poteva fare di più dal punto di vista finalizzativo.

Dzeko 6,5: Lotta anche in mezzo al campo, crea e sfiora il gol.

Dumfries 6,5: Entra bene in campo.