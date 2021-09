L'Inter è in cerca di un rinforzo in attacco in vista della prossima stagione visto che già questa estate sembrava potesse arrivare qualcuno insieme a Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il club meneghino vorrebbe un profilo giovane da far crescere in rosa al fianco di profili internazionali e per questo motivo nei giorni scorsi è stato accostato ai nerazzurri il nome di Giacomo Raspadori ma quello del Sassuolo non sarebbe l'unico giovane che piacerebbe visto che di recente è spuntato un altro nome. Si tratta di Amine Guiri, classe 2000, attaccante che si sta mettendo in mostra con il Nizza.

L'Inter su Gouiri

L'Inter potrebbe apporre qualche modifica al reparto avanzato nella prossima stagione, visto che è tutt'altro che scontata la permanenza di Alexis Sanchez, anche per l'ingaggio fin troppo elevato percepito, superiore ai 7 milioni di euro a stagione. I nerazzurri hanno chiesto Giacomo Raspadori al Sassuolo, ma gli emiliani hanno rimandato ogni discorso alla prossima estate, appunto, visto che hanno deciso di cedere Ciccio Caputo alla Sampdoria. Ma, intanto, i nerazzurri, stando a quanto riportato da Tuttosport, si stanno guardando intorno e hanno messo gli occhi su un altro giovane talento emergente del calcio mondiale, Amine Gouiri. Classe 2000, il francese, di origini algerine, è ormai un titolare inamovibile del Nizza nonostante la giovane età.

Nella scorsa stagione il giocatore ha messo a segno dodici reti e collezionato ben sette assist in trentaquattro partite di Ligue 1 e quest'anno è partita con una media importante, avendo segnato già tre gol in quattro partite di campionato. Numeri che inevitabilmente hanno attirato l'attenzione della società nerazzurra, che avrebbe avviato i primi contatti con la società francese.

Il Nizza ha creduto in lui nell'estate del 2020, acquistandolo dal Lione per 7 milioni di euro e dandogli quella fiducia che mancava all'Olympique Parc.

Al Nizza piacerebbe Satriano

Non sarà semplice convincere il Nizza a privarsi del suo gioiellino, Amine Gouiri, L'attaccante francese ha un contratto fino a giugno 2024 e questo pone in una posizione di forza la società rossonera in sede di trattativa.

L'Inter, proprio per questo, ha chiesto informazioni con il Nizza che non sarebbe disposto a trattare per offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Cifra molto alta che, però, potrebbe essere anche abbassata dall'inserimento di contropartite tecniche. Un nome su tutti che piace ai francesi è quello di Martìn Satriano, anche se bisognerà vedere se la società nerazzurra deciderà di privarsene e, comunque, lo farà per una valutazione non inferiore ai 15 milioni di euro. Un'operazione che, se avallata, genererebbe due plusvalenze importanti a bilancio.