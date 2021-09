Si è chiusa da poco la sessione estiva di Calciomercato, ma l'Inter avrebbe già cominciato a lavorare in prospettiva futura per le prossime sessioni. La società nerazzurra potrebbe attuare una piccola rivoluzione a centrocampo visto che attualmente ci sono ben tre giocatori in scadenza di contratto: Marcelo Brozovic, Matias Vecino e Arturo Vidal, con il solo croato che al momento starebbe trattando il rinnovo. Per questo motivo il club meneghino si sta guardando intorno e nel mirino sarebbe finito il centrocampista danese, Mikkel Damsgaard, messosi in luce anche durante gli scorsi Europei.

L'Inter sarebbe su Damsgaard

La gara tra Inter e Sampdoria, in programma allo stadio Marassi di Genova domenica alle 12:30 potrebbe servire anche per discutere di mercato. Le due società, infatti, avrebbero avviato i contatti per il gioiellino dei blucerchiati, Mikkel Damsgaard, già al centro dei rumor di mercato nella scorsa estate, con il club di Massimo Ferrero che ha deciso di rifiutare tutte le offerte pervenute.

Il discorso sarà con ogni probabilità diverso a gennaio o, al massimo, l'anno prossimo, con il giocatore che probabilmente vorrà trasferirsi in un club che gioca con continuità in campo europeo. Tra questi c'è l'Inter, in cerca di un centrocampista che possa alzare il tasso tecnico del proprio reparto.

Il suo arrivo potrebbe rappresentare una sorta di passaggio di consegne, visto che anche in Nazionale il classe 2000 ha preso il posto di Christian Eriksen, in attesa di capire se quest'ultimo potrà tornare in campo dopo quanto successo agli Europei. Nella scorsa stagione Damsgaard ha disputato 35 partite in campionato, mettendo a segno una rete e collezionando quattro assist, a fronte dei due gol messi a segno, con un assist, durante gli Europei.

Il ds nerazzurro, Piero Ausilio, avrebbe avviato i contatti e le società potrebbero approfondire i discorsi nelle prossime giornate.

La possibile richiesta della Sampdoria

La Sampdoria non è disposta a concedere sconti per il cartellino di Mikkel Damsgaard. I blucerchiati hanno fatto sapere ai club interessati, tra cui soprattutto l'Inter, di essere pronti a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra non inferiore ai 30-35 milioni di euro.

Un prezzo importante per un giocatore ancora molto giovane ma con tanti margini di crescita davanti. Non è escluso che la società nerazzurra possa mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Bisognerà vedere se si tratterà di un giocatore di esperienza o un giovane talento della Primavera, con i nomi di Mulattieri, Salcedo e Pinamonti che potrebbero piacere per rinforzare il reparto avanzato.