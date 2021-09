La terza giornata di Serie A vede in programma alle ore 18 di sabato 11 settembre il big match Napoli-Juventus, che si giocherà allo stadio "Diego Armando Maradona" della città partenopea.

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

I dubbi di Spalletti per Napoli-Juventus

Per il Napoli di Spalletti non saranno a disposizione Mertens, Demme, Lozano, Ghoulam, Zielinski. Ci sarà Ospina tra i pali a causa dell'infortunio di Meret. Di Lorenzo e Manolas con Koulibaly dovrebbero comporre la linea difensiva.

Spalletti in mezzo al campo dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, il centrocampista ha riportato un infortunio in nazionale e non sarà disponibile, al suo posto dovrebbe esserci dal primo minuto il nuovo arrivato Anguissa.

Il tridente offensivo sarà composto da Politano, Insigne e Osimhen. Il Napoli ritrova infatti Osimhen, che sarà a disposizione dopo la riduzione (da due a una giornata) della squalifica che era arrivata in seguito all'espulsione contro il Venezia alla primo turno di campionato.

I dubbi di Allegri per la sua Juventus

Fra i dubbi di Allegri c'è invece Federico Chiesa, l'attaccante ha avuto un problema in nazionale, ma sono escluse lesioni e potrebbe andare in panchina. Anche Paulo Dybala non dovrebbe scendere in campo, almeno dall'inizio. La Joya infatti dovrebbe ritornare in Italia solo poche ore prima della partita, dopo gli impegni con la nazionale argentina in Sud America, stesso discorso è valido anche per Danilo e Alex Sandro con il Brasile e per Bentancur con l'Uruguay.

Invece Juan Cuadrado dovrebbe rientrare dalla Colombia prima degli altri compagni (assieme al connazionale Ospina del Napoli). A centrocampo Allegri dovrebbe schierare Rabiot con Locatelli.

Il pronostico è incerto e aperto a tutti i risultati ma una cosa è certa: la Juventus non può compiere ulteriori passi falsi, la squadra bianconera si trova infatti già a -5 punti rispetto al Napoli e un eventuale Ko la vedrebbe scivolare a -8 punti dai partenopei (e probabilmente da altre delle attuali capoliste).

Le probabili formazioni

Ecco come potrebbero schierarsi dal primo minuto il Napoli e la Juventus:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

Juventus (4-3-2-1): Sczcesny; Pellegrini, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Locatelli, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Kean; Morata.