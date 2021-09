Dopo tre anni e quattro mesi, per la precisione 1232 giorni, finisce una delle più lunghe preclusioni arbitrali nella storia del calcio italiano. Domenica a Marassi, nella partita tra Sampdoria e Inter, Daniele Orsato tornerà ad arbitrare i nerazzurri per la prima volta dal 28 aprile 2018, la sera della mancata espulsione di Pjanic nella partitissima tra Inter e Juventus a San Siro. Un episodio che ha caratterizzato quella partita e ha acceso numerose polemiche, mai terminate del tutto. I tifosi dell'Inter hanno mal digerito tale designazione:"Non lo volevamo più, ha praticamente regalato lo scudetto alla Juventus"; "Ancora Orsato?

La mancata espulsione di Pjanic grida ancora vendetta"; "Assurdo davvero: se non ha fatto nulla, perché non ha arbitrato l'Inter per ben tre anni?". Questi sono solo alcuni messaggi che si possono leggere sul web.

La mancata espulsione di Pjanic

Inter-Juventus del 2018, più che per il gol del Pipita, passò alla storia per il fallo di Miralem Pjanic a centrocampo sull'interista Rafinha, col bianconero già ammonito. Il tutto davanti agli occhi di Orsato che non sanzionò quell'entrata lasciando in undici la Juventus tra le proteste e l'incredulità dei giocatori nerazzurri e del pubblico sugli spalti. Quella partita fu alla fine decisiva per le sorti tricolori: i bianconeri vinsero sull'Inter e si aggiudicarono lo scudetto in un incredibile testa a testa col Napoli, allora allenato da Maurizio Sarri.

Lo stesso arbitro, pochi mesi fa, in tv ha ammesso pubblicamente il proprio errore: Il fallo di Pjanic su Rafinha? Non serve andarlo a rivedere, sicuramente è un errore. La vicinanza non mi ha portato a vedere quello che poi ha mostrato la tv. L’ho vista in modo diverso, è stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il VAR non è potuto intervenire per cui resta l’errore", ha aggiunto il direttore di gara .

La decisione di rimandare in campo Orsato con l'Inter è stata presa da Rocchi, appena nominato designatore degli arbitri. Era nell'aria da tempo, perché il passare dei mesi aveva reso evidente il paradosso del numero uno dei fischietti italiani impossibilitato a dirigere una delle squadre più importanti del campionato. A dirla tutta, il suo ritorno sarebbe potuto arrivare anche lo scorso anno, con l’ex designatore Rizzoli: Orsato infatti avrebbe dovuto arbitrare Crotone-Inter a fine campionato, ma poi in extremis intervennero problemi personali che lo costrinsero a disertare.

Nei quasi 15 anni di attività di Daniele Orsato in Serie A, il quarantacinquenne vicentino ha arbitrato l'Inter per ben 26 volte. I nerazzurri sotto la direzione arbitrale di Orsato hanno collezionato 10 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte.