Esordio amaro per l'Inter di Simone Inzaghi in Champions League. Nella prima giornata della fase a gironi, i nerazzurri perdono a San Siro per 0-1 contro il Real Madrid. Decide una rete all'89° minuto del brasiliano Rodrygo. Buona la gara dei meneghini, che hanno impegnato più di una volta il portiere degli spagnoli Courtois ma, alla fine, i tre punti vanno ai Blancos.

Uno dei migliori in campo è stato Milan Skriniar. Il difensore, pur essendo come caratteristiche più lento di Vinicius, è riuscito a tenere botta e a non essere mai puntato dall'avversario, nel secondo tempo riesce a salvare anche in due circostanze.

Il giocatore nerazzurro al termine del match ha ricevuto anche i complimenti di Diego Milito.

Milito: 'Skrinar mi ha ricordato Walter Samuel'

Il simbolo degli anni del Triplete. Settantacinque gol (più 29 assist) in 171 partite, tra cui la doppietta inflitta al Bayern Monaco che ha consentito all’Inter di vincere nel 2010 la Champions League e coronare il sogno del club e della tifoseria nerazzurra. Diego Milito, conclusa la sua esperienza di segretario tecnico del Racing Club, ha iniziato la sua nuova carriera raccontando proprio le gesta dell’Inter in Champions League. L’argentino, infatti, è stato ingaggiato da Amazon Prime Video come opinionista da bordocampo in Inter-Real Madrid.

Milito al termine della sfida che ha visto trionfare i Blancos, si è complimentato con i nerazzurri e soprattutto con il difensore Milan Skriniar: "Per me l'Inter non meritava la sconfitta.

Il pareggio era giusto, la prestazione è stata buona. Ma l'Inter ha una buona squadra e sono convinto che riuscirà a qualificarsi. "Il secondo tempo di Skriniar mi ha ricordato veramente Walter Samuel: è proprio un difensore sempre attaccato all'attaccante. Ha fatto due grandi recuperi, è stato perfetto". - poi ha aggiunto - "I cori degli interisti?

Sensazione bellissima, difficile da spiegare a parole. Siamo tornati tanto indietro con gli anni, è stata una notte bellissima. E vedendo giocare i ragazzi, è venuta voglia di scendere in campo".

Skrinar andrebbe verso il rinnovo

Uno dei migliori in campo, un muro che solo Rodrygo, nel finale, è riuscito a far cadere. Milan Skriniar anche contro il Real Madrid ha risposto "presente", con una prova da grande difensore.

Di fronte a queste prestazioni è chiaro che Skriniar e l’Inter non vogliono lasciarsi. In cima alla lista delle preferenze dello slovacco ci sono sempre stati i nerazzurri. Per questo durante l’estate non ha preso in considerazione l’offerta del Tottenham e, recentemente, avrebbe richiesto al suo agente di trovare un nuovo accordo per il rinnovo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e l’idea sarebbe quella di prolungarlo fino al 2025 con un ingaggio che dovrebbe passare dai 3 ai 4 milioni più bonus