Il Milan ritorna in Italia dopo la sconfitta esterna 3-2 contro il Liverpool nella prima giornata della fase a girone di Champions League. Un KO che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri, che erano anche stati in vantaggio per 2-1, ma nel secondo tempo la squadra inglese è riuscita a ribaltare il risultato e a conquistare i tre punti.

A Milanello la squadra si è riposata, rientrato l'allarme per Maignan

Questa mattina la squadra ha svolto un lavoro di scarico in vista del match di campionato contro la Juventus (domenica sera alle 20:45). È rientrato l'allarme per il portiere Mike Maignan, che nella serata di Champions ha ben figurato, riuscendo anche a neutralizzare un rigore a Salah.

L'estremo difensore però ha riportato un fastidio al ginocchio in seguito a un contrasto con il compagno di squadra Theo Hernandez, ma a quanto pare Maignan ci sarà per la sfida dello Juventus Stadium.

Ibrahimovic a rischio stop contro la Juventus

Per la sfida di domenica molto probabilmente non ci sarà l'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic che ha ancora un fastidio al tendine d'Achille e anche oggi ha svolto del lavoro differenziato in palestra. L'attaccante ha dichiarato di non voler rischiare e di dover semplicemente ascoltare il suo fisico.

Lo svedese ha già assistito da spettatore al match di Champions League contro il Liverpool, cosa che potrebbe succedere anche contro la Juventus.

Il Milan vuole continuare la striscia di vittorie in Serie A a discapito della Juventus

In occasione del match di domenica sera contro la Juventus, il Milan vorrà continuare la sua striscia positiva di vittorie, mentre il club bianconero cerca ancora la prima vittoria in campionato, dato che finora ha ottenuto solamente un punto in tre partite.

Le due squadre sono attualmente separate da 8 punti, quindi i rossoneri sognano una vittoria che potrebbe portarli addirittura a +11 sugli storici rivali bianconeri.

Nel Milan mancherà anche Bakayoko, che contro la Lazio ha subito un infortunio che lo porterà a stare lontano dal campo di gioco per alcune settimane, avendo avuto una diffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro.

Pioli dovrebbe invece affidarsi all'attaccante francese Olivier Giroud che si è negativizzato negli scorsi giorni dal Covid-19 e si è già allenato nuovamente con i suoi compagni di squadra. Contro i bianconeri potrebbe giocare anche il giovane centrocampista Sandro Tonali, che sta ben figurando in questo inizio di stagione.