L'Inter è pronta a completare la rivoluzione in attacco cominciata questa estate con l'addio di Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea, e Andrea Pinamonti, accasatosi all'Empoli, e gli arrivi di Edin Dzeko e Joaquin Correa, prelevati rispettivamente dalla Roma e dalla Lazio. Tra gennaio e giugno potrebbero esserci altre mosse del club meneghino, che avrebbe già individuato l'obiettivo principale per le prossime sessioni di Calciomercato. Si tratta di Giacomo Raspadori, sondato dalla società nerazzurra già questa estate con il Sassuolo che, però, non ha voluto privarsene, promuovendolo come attaccante titolare dopo la cessione di Ciccio Caputo alla Sampdoria.

Inter su Raspadori

Il nome di Giacomo Raspadori è in orbita Inter da diversi mesi, visto che i nerazzurri già questa estate avevano pensato a lui per rinforzare l'attacco. Il Sassuolo, però, non ha voluto privarsene rispedendo al mittente i vari sondaggi e, anzi, ha deciso di puntare pienamente su di lui cedendo Ciccio Caputo alla Sampdoria. Il giovane attaccante è un tifoso nerazzurro sin da bambino e questo potrebbe facilitare la trattativa nei prossimi mesi visto che l'amministratore delegato del club meneghino, Giuseppe Marotta, sarebbe pronto a muoversi già a gennaio per "bloccarlo" e lasciarlo in Emilia fino a fine stagione.

Il classe 2000 è chiamato a fare il salto di qualità dopo le ottime cose fatte intravedere l'anno scorso, quando ha trovato spazio soprattutto nella seconda parte della stagione mettendo a segno sei reti in ventisette presenze complessive.

Anche il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha dimostrato di credere in lui convocandolo agli Europei e facendolo giocare nelle qualificazioni Mondiali, dove ha messo a segno la sua prima rete in azzurro qualche giorno fa.

I rapporti tra le due società sono ottimi, anche grazie al legame extracalcistico tra lo stesso Marotta e il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

La possibile richiesta del Sassuolo

Nonostante gli ottimi rapporti tra le due società, il Sassuolo non sembra disposto a concedere sconti all'Inter per Giacomo Raspadori. Gli emiliani, infatti, valutano il giovane attaccante tra i 25 e i 30 milioni di euro e Marotta vorrebbe bloccarlo già a gennaio (e averlo invece poi a disposizione da luglio) per bruciare la concorrenza ed evitare che il prezzo del suo cartellino possa lievitare alle stelle in caso di buone prestazioni.

Non è escluso che l'affare vada in porto con una formula simile a quella che ha portato Locatelli alla Juventus, cioè in prestito biennale con obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni. Le due società ne potrebbero parlare nelle prossime settimane, ma l'Inter sembra essersi mossa con largo anticipo per assicurarsi le prestazioni del classe 2000.