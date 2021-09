Nonostante la chiusura del Calciomercato estivo, la Juventus non smette di pensare al mercato in prospettiva futura, per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri.

Se con l'arrivo di Kean i bianconeri hanno sopperito alla partenza di Cristiano Ronaldo sponda United, la Vecchia Signora avrebbe la necessità anche di puntellare la mediana.

Tra gli obiettivi della società bianconera, ci sarebbe Aurelien Tchouameni, forte centrocampista francese in forza Monaco.

Idea Tchouaméni

Già nella sessione di calciomercato estiva, i bianconeri avevano tentato di concludere la trattativa, ma a causa delle mancate partenze di Ramsey e McKennie, la dirigenza non ha potuto concludere l'affare, che però sembrerebbe solo rimandato.

Infatti, nella finestra invernale di calciomercato, il ds Cherubini col suo staff proverà a capire la fattibilità dell'affare ed eventualmente a concludere una trattativa sfumata in estate.

A garantire sul grande potenziale e talento del giovane centrocampista francese classe 2000 è recentemente stato il compagno di Nazionale ed ex juventino Paul Pogba che ha dichiarato: "Gioca come un uomo, non come un ragazzino".

Le pretendenti per il giocatore però non mancano, visto che pure il Chelsea di Tuchel sarebbe pronto all'offensiva per accaparrarsi le prestazioni del mediano del Monaco.

Allegri e il ringiovanimento della rosa

L'interessamento per il giovane centrocampista del Monaco rimarca maggiormente l'opera di ringiovanimento della rosa da parte dei bianconeri, avallato anche da Max Allegri.

Infatti, in questa stagione con l'addio di Ronaldo, sono stati presi giovani di livello come Moise Kean che si sta mettendo in luce pure con la Nazionale di Mancini dove ha siglato una doppietta contro la Lituania, e Manuel Locatelli, grande protagonista all'Europeo.

Allegri ha quindi il compito di valorizzare i tanti giovani a sua disposizione: oltre a Locatelli e Kean, è lecito attendersi un'ulteriore crescita di rilievo anche da Chiesa e da Kulusevski.

Infine, c'è il nodo legato al rinnovo di Paulo Dybala. Come dichiarato dal ds Cherubini, la Joya è al centro del progetto della Vecchia Signora: "C'è ottimismo per la sua firma. Come per Locatelli, non è importante quando viene chiusa la trattativa. Tutte le parti vogliono arrivare a una soluzione soddisfacente. Paulo è al centro del progetto ed abbiamo tutte le intenzioni di trattenerlo. La volontà di trattenerlo è chiara ed espressa da Allegri".