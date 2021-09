L'Inter pare aver ritrovato il miglior Arturo Vidal. Il giocatore, nonostante le varie voci di Calciomercato estivo è stato confermato dalla società milanese e - dopo le buone prestazioni delle prime due giornate di campionato - pare poter essere un'arma in più del tecnico nerazzurro Inzaghi per questa stagione.

Vidal, il ct cileno lo vede pure come 'falso nueve'

Una nuova idea su come impiegare il centrocampista arriva intanto da Marti Lasarte, ct del Cile, il quale nei giorni scorsi ha affermato: "Vidal 'falso nueve'? Arturo ci ha già giocato alcune volte a Barcellona, l'ho visto in varie partite.

Inoltre è il bomber della Nazionale, questa è la realtà. È un giocatore le cui caratteristiche lo rendono molto polivalente, è in grado di giocare anche in posizioni di campo che ci possono sembrare strane e potrebbe farlo sicuramente con qualità. Sì, è una possibilità".

L'ex Barcellona, intanto, starebbe entrando alla grande nei meccanismi di Simone Inzaghi, che lo ha inserito con convinzione nella seconda frazione di gara sia contro il Genoa che contro il Verona. Proprio con i veneti il cileno ha inciso nel successo, fornendo il passaggio a Darmian, decisivo per confezionare l'assist a Joaquin Correa.

Vidal, inoltre, si potrebbe rivelare molto utile per la sua esperienza anche nelle gare in Champions League e potrebbe partire anche dal primo minuto nelle gara in programma il 15 settembre contro il Real Madrid.

I nerazzurri ci avrebbero provato per Scamacca e Zapata

Intanto passando a dei retroscena relativi alle scorse settimane, l'Inter, dopo aver ingaggiato Edin Dzeko, avrebbe voluto acquistare un altro centravanti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il club - nel mese di agosto - ci avrebbe provato per Gianluca Scamacca e per Duvan Zapata.

L'attaccante del Sassuolo è stato trattenuto dal club neroverde, anche perché la società in attacco ha preferito "sacrificare" il meno giovane Ciccio Caputo, che si è poi trasferito alla Sampdoria. L'Atalanta, invece, non ha ceduto il calciatore colombiano perché non sarebbe riuscita a trovare un sostituto in tempo. Marotta e Ausilio avrebbero monitorato a lungo le condizioni del colombiano e, solo alla fine, si sono diretti con decisione verso Joaquin Correa.

I nerazzurri, inoltre, hanno poi deciso di confermare in prima squadra pure il giovane Martin Satriano nonostante le tante voci provenienti da club della Liga e dalla Serie B per l'attaccante uruguaiano.