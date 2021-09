Problemi per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero nelle prossime due partite contro Chelsea e Torino non potrà contare su Paulo Dybala e Alvaro Morata, usciti con degli infortuni nel match contro la Sampdoria, vinto per 3-2.

La "Joya" (che ha ritrovato la rete nel match contro i blucerchiati) ha subito un'elongazione alla coscia, mentre per il bomber spagnolo si tratta di una lesione di basso grado; infortuni che non permetteranno ai due attaccanti bianconeri di scendere in campo in due sfide importanti, contro il Torino di Juric nel Derby della Mole e soprattutto nell'imminente match di Champions contro il Chelsea di Tuchel e Lukaku, fondamentale per il primato nel girone.

I due calciatori dovrebbero ritornare a disposizione dopo la sosta dedicata alle Nazionali e potrebbero essere già a disposizione per la delicata sfida del 17 ottobre contro la Roma di Josè Mourinho; in caso contrario, saranno a disposizione per l'altro big match, ovvero la sfida del 24 contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Due perdite importanti per Max Allegri che nelle prossime partite sarà costretto a schierare un attacco molto giovane, composto fra gli altri da Kean e Kulusevski, i quali avranno l'arduo compito di non far rimpiangere il duo Dybala-Morata, così da permettere alla Juve di restare in corsa per il primato del girone ma soprattutto per ritornare protagonisti in campionato dopo la partenza non esaltante in questo avvio di stagione.

Molto dell'attacco bianconero sarà sulle spalle anche di Federico Chiesa, tra i migliori in questo avvio di stagione: l'ex viola dopo alcuni problemi fisici, sta prendendo per mano i bianconeri e ha tutta l'intenzione di ritagliarsi uno spazio da protagonista nella squadra di Allegri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Juve-Chelsea, Allegri pensa alla formazione

Intanto, i bianconeri stanno preparando la super sfida di Champions contro il Chelsea di Tuchel, che nell'ultimo turno di Premier ha conosciuto la prima sconfitta stagionale, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Per quanto concerne la possibile formazione, Allegri dovrebbe accantonare il 4-4-2 visto in questa prima parte di stagione e passare al 3-5-2, modulo che in passato ha fatto le fortune del club bianconero: Sczcesny tra i pali; difesa a tre formata da Bonucci, De Ligt e capitan Chiellini.

A centrocampo, spazio a Locatelli, Bentancur e McKennie (favorito su Rabiot, non ancora al meglio), mentre sulle corsie spazio ad Alex Sandro e Cuadrado. Infine, in attacco spazio al tandem Chiesa-Kean, con Kulusevski pronto a subentrare a gara in corso.

Dopo la sfida contro gli inglesi, i bianconeri avranno un altro altrettanto importante: il derby contro il Torino di Juric.