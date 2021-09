La Juventus sta lavorando in ottica Calciomercato. I bianconeri starebbero monitorando diverse situazioni sul mercato, per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri ed essere protagonisti in Italia e in Europa. I bianconeri starebbero osservando con particolare l'attenzione la vicenda che riguarda Donnarumma, il quale in questa prima parte di stagione non è riuscito a trovare lo spazio giusto nel Paris Saint Germain di Pochettino, che gli sta preferendo il veterano Keylor Navas. L'agente dell'ex portiere del Milan, Mino Raiola, non sarebbe molto soddisfatto del trattamento del suo assistito.

Attualmente sembra molto difficile un suo addio da Parigi, ma i bianconeri sarebbero interessati al portiere ex Milan, visto anche le prestazioni non esaltanti di Szczesny.

Intanto, la dirigenza bianconera sarebbe in contatto con il Monaco per Tchouameni, centrocampista francese che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe la prima scelta di Max Allegri per il centrocampo. Dopo il mancato ritorno di Pjanic, il giovane centrocampista sarebbe diventata la prima scelta già nella sessione estiva di calciomercato ma le mancata cessione di Ramsey avrebbe bloccato la trattativa. I bianconeri avrebbero l'intenzione di riprovarci nella sessione invernale: la cifra che il Monaco chiede è vicina ai 40 milioni.

Oltre alle richieste della società francese, c'è da prendere in considerazione la candidatura del Chelsea, pronto ad entrare nella trattativa per il centrocampista francese.

Juve-Sampdoria: seconda vittoria consecutiva per i bianconeri

Intanto i bianconeri conquistano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro lo Spezia.

All'Allianz, la Vecchia Signora batte 3-2 la Sampdoria grazie alle reti di Dybala, Bonucci e Locatelli. Nel primo tempo, i bianconeri partono fortissimo con il vantaggio firmato da Dybala che, su assist di Locatelli, batte Audero firmando l'1-0. I bianconeri raddoppiano poi con Bonucci, che su calcio di rigore firma il suo primo centro in questo campionato.

Dopo la rete del centrale italiano, la Samp prova a rientrare in partita con Yoshida, che su assist di Candreva firma il 2-1.

Nella ripresa, però la squadra di Allegri controlla il match senza difficoltà e chiude la partita con il gol di Locatelli che fissa il risultato sul 3-1. Nel finale, la Samp accorcia il risultato con Candreva, migliore in campo per i blucerchiati. Un successo fondamentale per i bianconeri, ma amaro viste le condizioni di Dybala e Morata, che come ha spiegato Allegri nel post partita torneranno dopo la sosta: salteranno dunque due sfide fondamentali contro Chelsea e Torino.