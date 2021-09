Paulo Dybala e Alvaro Morata, nel match contro la Sampdoria, sono usciti anzitempo a causa di alcuni problemi fisici. Dunque, la Juventus, per la gara di Champions League contro il Chelsea del 29 settembre, dovrà fare i conti con un'emergenza offensiva.

Paulo Dybala e Alvaro Morata sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali al JMedical che hanno confermato la loro assenza per il match di Champions League e anche in campionato contro il Torino. L'argentino, però, non ha riportato nessuna lesione muscolare, perciò dopo la sosta per le nazionali sarà nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mentre per quanto riguarda Alvaro Morata la situazione è un po' più preoccupante. Infatti, il numero 9 juventino potrebbe saltare anche la sfida del 20 ottobre contro lo Zenit San Pietroburgo. Dunque, Massimiliano Allegri dovrà inventarsi qualcosa per sopperire alle loro assenze.

Emergenza contro il Chelsea

La Juventus, per la gara contro il Chelsea, dovrà fare a meno di due dei suoi attaccanti migliori. Infatti, Paulo Dybala e Alvaro Morata saranno certamente out e per questo motivo Massimiliano Allegri dovrà inventarsi qualcosa. In particolare, il tecnico livornese ha a disposizione un solo attaccante di ruolo, ovvero Moise Kean. Dunque, al suo fianco, dovrà adattare uno fra Dejan Kulusevski, Federico Chiesa o Federico Bernardeschi.

Quest'ultimo, dopo la gara contro la Sampdoria, si è detto disponibile ad aiutare la squadra ed eventualmente è pronto per giocare in avanti: "A me piace giocare più vicino alla porta. Non sarebbe un problema". Dunque, Bernardeschi potrebbe essere una soluzione offensiva, ma come ha spiegato lui stesso ogni decisione spetta a Massimiliano Allegri: "Sarò a disposizione, vediamo cosa deciderà il mister".

In difesa tornerà Chiellini

In queste ore, la Juventus ha già iniziato a preparare la partita contro il Chelsea. Massimiliano Allegri per questa sfida ritroverà dal primo minuto Giorgio Chiellini. Al suo fianco ci sarà certamente Matthijs De Ligt. Resta da capire se il tecnico della Juventus opterà per una difesa a tre: a quel punto ci potrebbe essere spazio per Leonardo Bonucci o Danilo.

Infatti, non è da escludere che il numero 19 juventino possa riposare.

In caso di 3-5-2 a quel punto sulle fasce giocherebbero Juan Cuadrado e Alex Sandro, mentre in mezzo spazio a Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. In attacco la certezza è Moise Kean, al suo fianco agirà uno tra Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Dejan Kulusevski. Quest'ultimo, contro la Sampdoria, è apparso un po' in difficoltà perciò il suo impiego dal primo minuto è tutt'altro che scontato. In ogni caso, Allegri ha ancora alcuni giorni a disposizione e poi deciderà chi schierare in attacco.