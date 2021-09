Continua a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in questo nuovo campionato di Serie B il Crotone del tecnico Modesto, che esce sconfitto, per la seconda partita di fila, nel derby di Calabria perso per 1-0 contro il Cosenza nonostante una buona prestazione. Sconfitta che arriva dopo una splendida punizione del centrocampista Marco Carraro, che infila la palla alle spalle dell'estremo difensore Contini. Ora la classifica per gli squali inizia a farsi complicata visto che al momento, dopo sei giornate disputate, occupano la parte bassa del campionato cadetto.

Modesto: 'Serve un cambio di rotta'

Francesco Modesto alla guida tecnica del Crotone è ancora alla ricerca dei primi 3 punti in questo campionato di Serie B. Il tecnico è riuscito fin da subito a definire il suo gioco ma nonostante ciò a mancare è proprio la vittoria: dopo la sconfitta di misura rimediata a Cosenza, diventano ben 3 sconfitte e 3 pareggi nelle prime sei giornate, statistiche che per il momento lasciano la squadra rossoblù in fondo alla classifica. Il tecnico crotonese, alla fine del match di sabato 25 settembre, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La squadra ha disputato una buona partita, ma non è riuscita a sfruttare le poche occasioni create e ora servirà rialzare la testa per iniziare ad uscire dalla zona bassa di classifica".

Crotone, primi segnali di crisi

Dopo l'amara retrocessione dalla Serie A con il record assoluto, in negativo, di reti subite in un solo campionato, il Crotone pare stia continuando la sua striscia negativa nel reparto difensivo e difatti nelle sole sei giornate disputate ha già subito 13 reti realizzandone solo 7. La dirigenza pitagorica, con il Calciomercato estivo, ha rivoluzionato la squadra investendo molto sui giovani, tra tutti in evidenza il giovane attaccante scuola Inter Mulattieri.

Questo cambio drastico della rosa ha portato, probabilmente, la squadra calabrese a disputare queste prime gare con poca compattezza.

Crotone-Riviere: è rottura

La mancata cessione di Riviere nella sessione estiva del calciomercato ha portato il Crotone alla decisione di mettere fuori rosa l'attaccante Emmanuel Riviere. Il calciatore, dopo la retrocessione dal massimo campionato, sembrerebbe essere sparito nel nulla e la società, dal canto suo, non rilascia dichiarazioni in merito. Insieme a Riviere, anche il centrocampista Luis Rojas è stato messo fuori rosa nonostante si alleni con il gruppo squadra.