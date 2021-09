Il Calciomercato della sessione estiva 2021 si è chiuso da ormai una settimana, ma continuano ad arrivare indiscrezioni, sia su delle trattative non andate in porto negli scorsi mesi, circa riguardo a dei possibili interessamenti futuri, in vista della prossima stagione.

Milan, nelle scorse settimana ci avrebbe provato per Asensio

In particolare secondo alcune indiscrezioni Milan avrebbe fatto nelle scorse settimane un tentativo per Marco Asensio. Il club rossonero ci avrebbe provato, per garantire un rinforzo offensivo a Stefano Pioli. Il tentativo non sarebbe andato a buon fine perché il giocatore vuole restare al Real Madrid e conquistarsi una maglia da titolare con l'arrivo di Carlo Ancelotti, dopo un rendimento a singhiozzo delle ultime stagioni.

I dirigenti Maldini e Massara lo avrebbero monitorato soprattutto dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, accasatosi all'Inter, per avere una soluzione in più sulla trequarti. Nelle ultime ore di mercato però i dirigenti rossoneri hanno deciso di virare sull'ex Crotone Junior Messias.

L'Inter per il prossimo anno penserebbe a Ginter, Tolisso e Insigne

Si continua a pensare al mercato anche in casa Inter. I nerazzurri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Matthias Ginter. Il giocatore del Borussia Moenchengladbach ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e potrebbe essere una perfetta occasione per Giuseppe Marotta, che vorrebbe rinforzare il reparto arretrato. Il difensore sarebbe particolarmente congeniale al modulo di Simone Inzaghi perché conosce molto bene la difesa a tre e sarebbe in grado di garantire qualche turno di riposo a Milan Skriniar.

Non termina il lavoro dei dirigenti circa i calciatori in scadenza a parametro zero. Nel mirino ci sarebbe anche Corentin Tolisso, seguito anche dalla Juventus, che non dovrebbe prolungare il suo rapporto con il Bayern Monaco.

L'ipotesi più suggestiva sarebbe quella che porta a Lorenzo Insigne. Il fantasista del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Napoli e potrebbe accordarsi con un nuovo club a partire dal prossimo anno.

I dirigenti milanesi potrebbero mettere sul piatto un contratto quadriennale da 6 milioni di euro più 7 milioni di euro alla firma.

Molto dipenderà anche dal futuro Alexis Sanchez. Nel frattempo cileno è attualmente alle prese con un problema al polpaccio rimediato in nazionale cilena. Mister Inzaghi non vuole accelerare le pratiche per il recupero per rischiare eventuali ricadute in futuro,.