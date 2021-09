L'anticipo del venerdì della terza giornata di Serie B tra Benevento e Lecce ha dimostrato quanto le due squadre puntino alla promozione in Serie A. Una partita equilibrata e densa di emozioni. Il risultato è bugiardo in termini di numeri, ma l'impressione è che il pareggio 0-0 vada stretto di più alla squadra di Baroni. Il punto ottenuto permette al Benevento di portarsi a quattro punti, mentre il Lecce guadagna il secondo punto stagionale e si porta a quota 2.

Il Lecce spreca troppo, delude Coda. Bene Foulon nel Benevento

Il Lecce è partito all'attacco impegnando Paleari sin dai primi minuti con Coda, Mariano e Strefezza.

Il Benevento ci prova alla mezzora, ma è bravo Gabriel ad evitare l'autogol di Lucioni. Nella ripresa i salentini tengono il pallino del gioco: Paleari si esalta ancora su Hjulmand, mentre Strefeza colpisce un palo in pieno.

l Benevento non demorde e al primo affondo andrebbe in gol con Improta. Il gol viene annullato per fuorigioco dal Var, che poco prima aveva non aveva concesso un rigore al Lecce per un presunto fallo di mano. Nel finale Improta, su cross dell'ottimo Foulon, va vicino alla rete del vantaggio, ma "divora" il gol a porta praticamente vuota. Gabriel ringrazia e la partita volge al termine con il risultato di 0-0.

Paleari si gode la rete inviolata

Il portiere del Benevento Alberto Paleari ha bloccato in più occasioni gli attacchi salentini ed è stato senz'altro tra i migliori, se non il migliore in campo.

Al termine della partita, il portiere è stato intervistato ai microfoni di Sky e ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Era tanto che non riuscivo a chiudere una partita senza subire gol, anche in ritiro capitava di subirne. Oggi potevamo vincere con Improta, ma va bene così. Quest’anno la Serie B sarà bellissima perché ci saranno molte partite di cartello come questa”.

Il portiere del Benevento ha poi dichiarato di essere molto felice perché Benevento-Lecce è stata la prima partita alla quale ha assistito dal vivo sua la figlia.

Il portiere classe 1992 è arrivato a Benevento nell'ultima sessione di calciomercato. La sua è una storia fatta di tanta gavetta tra serie minori di Veneto e Lombardia e una parentesi nelle giovanili del Milan.

Poi Mantova, Giana Erminio e Cittadella, dove ha trascorso ben quattro stagioni. Successivamente è stato acquistato dal Genoa: con i rossoblù ha esordito in Serie A nella scorsa stagione, raccogliendo tre presenze in campionato e una Coppa Italia. Alberto Paleari aveva raccolto il suo ultimo clean sheet proprio in una delle tre presenze in Serie A, precisamente 22 maggio 2021, in occasione della vittoria 1-0 del Genoa a Cagliari.