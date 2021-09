In casa Inter, chiusa la sessione estiva di calciomercato, ora la priorità andrà ai rinnovi di contratto. La società nerazzurra vuole blindare i big che sono fondamentali per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Chiuso il discorso relativo a Lautaro Martinez, con l'annuncio ufficiale in arrivo nei prossimi giorni, ora tocca a Marcelo Brozovic, ma la trattativa non sarà semplice. Il centrocampista croato, infatti, è in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno e su di lui avrebbero messo gli occhi diversi top club europei, su tutti il Paris Saint Germain, il Barcellona e la Juventus, che già in passato aveva fatto diversi tentativi per Epic Brozo, sempre andati a vuoto.

Brozovic al centro dei rumor di mercato

La crescita di Marcelo Brozovic in questi anni è stata esponenziale. Il centrocampista è stato ad un passo dalla cessione a gennaio 2018, con le valigie già pronte in direzione Siviglia, prima che a bloccare tutto ci pensasse Luciano Spalletti, l'allora tecnico dell'Inter, che lo ha rilanciato nel ruolo di regista. Da allora Epic Brozo è stato imprescindibile sia per lo stesso Spalletti sia per Antonio Conte, schierandolo in campo praticamente sempre quando era a disposizione, in tutte le competizioni. L'anno scorso il centrocampista croato non è stato molto prolifico sotto porta, segnando soltanto due reti, entrambe contro il Milan, all'andata e al ritorno, ma collezionando ben sei assist.

Non mancano le società interessate al classe 1992, in particolar modo sul suo conto avrebbero preso informazioni il Paris Saint Germain, il Barcellona e la Juventus. Il fatto che il giocatore abbia il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno rappresenta un'occasione ghiotta sul mercato per tutte e tre i club, alla ricerca di un rinforzo di livello in mezzo al campo.

Quello dei bianconeri, inoltre, è un ritorno di fiamma visto che già negli anni scorsi il club torinese ci aveva provato senza successo, scontrandosi con la volontà dei nerazzurri di non rinforzare una diretta rivale per il titolo.

Le cifre in ballo

Attualmente Marcelo Brozovic guadagna 3,5 milioni di euro a stagione e ha una clausola rescissoria, valida solo per l'estero, da 60 milioni di euro.

Il centrocampista croato ha chiesto un cospicuo aumento dell'ingaggio all'Inter per firmare il rinnovo, puntando ai cinque milioni di euro annui che percepisce Hakan Calhanoglu, approdato in nerazzurro quest'estate. Una cifra che, tra l'altro, non avrebbero problemi a mettere sul piatto i tre top club europei sopra citati. Sarà fondamentale il prossimo mese dato che, senza la fumata bianca, Juventus, Psg e Barcellona potrebbero tentare l'assalto finale, provando poi a definire il tutto a febbraio.