La Juventus è stato probabilmente una delle delusioni del calciomercato estivo in Italia, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. Pesa soprattutto la cessione di Cristiano Ronldo, che non sarebbe stato sostituito con una punta di qualità. L'arrivo di Moise Kean infatti non ha soddisfatto i tifosi bianconeri, che si aspettavano un profilo alla Icardi per il settore avanzato. Di sicuro l'addio del portoghese negli ultimi giorni di mercato non ha agevolato la Juventus, che ha dovuto fronteggiare una cessione pesante cercando di trovare un sostituto all'ultimo momento.

L'acquisto di Kean invece non ha richiesto molto tempo anche in considerazione del fatto che il nazionale italiano era considerato cedibile dall'Everton. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però Allegri non avrebbe gradito l'acquisto di Kean. Non sarebbe infatti convinto del carattere del giocatore oltre al fatto che avrebbe voluto una prima punta brava nella finalizzazione. Probabile quindi che l'investimento pesante nel settore avanzato sia solo rimandato, probabilmente durante il prossimo Calciomercato estivo.

La punta Vlahovic potrebbe arrivare durante il prossimo calciomercato estivo

Il tecnico Massimiliano Allegri si sarebbe aspettato un acquisto più importante per il settore avanzato come sostituto di Cristiano Ronaldo.

Sono queste le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla stampa italiana, che parlano di un tecnico toscano dispiaciuto anche dal fatto che non sia arrivato un centrocampista di qualità. Si è parlato infatti negli ultimi giorni di mercato del possibile arrivo di Miralem Pjanic in prestito dal Barcellona. Alla fine però non sarebbe stata trovata l'intesa sull'ingaggio anche perché la Juventus avrebbe voluto pagare in minima parte lo stipendio di Pjanic.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Hanno pesato evidentemente gli 8,5 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna il giocatore nella società catalana. Ritornando però al settore avanzato, secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'incontro avvenuto fra la Juventus e l'agente sportivo Ramadani sarebbe servito per parlare non solo di Pjanic ma anche di Dusan Vlahovic.

Potrebbe essere la punta della Fiorentina il possibile acquisto per il settore avanzato della Juventus per la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Negli ultimi giorni di mercato si è parlato di un possibile trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina all'Atletico Madrid. La società toscana però avrebbe rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro degli spagnoli, che poi hanno deciso di acquistare Griezmann dal Barcellona. Probabile quindi che il nazionale serbo possa essere un pezzo pregiato del prossimo calciomercato estivo. La Juventus potrebbe provare ad acquistarlo in prestito con riscatto dilazionato nelle stagioni.