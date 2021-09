Neanche il tempo di chiudere questa sessione estiva di calciomercato che si comincia già a pensare alle prossime, con alcune società che dovranno risolvere alcuni quesiti. Tra queste c'è il Psg, che rischia di perdere Kylian Mbappé a parametro zero essendo in scadenza di contratto, con il francese che non pare avere alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto. Anche per questo il club dello sceicco starebbe già sondando il terreno per i papabili sostituti e tra questi c'è Lautaro Martinez, nonostante il rinnovo di contratto in arrivo con l'Inter, come preannunciato anche dal suo procuratore nei giorni scorsi.

Psg su Lautaro Martinez

Uno dei nomi più cercati sul mercato in queste ultime sessioni è stato sicuramente quello di Lautaro Martinez. L'anno scorso l'Inter ha dovuto resistere all'assalto del Barcellona, mentre questa estate ci hanno provato l'Atletico Madrid e alcuni club inglesi su tutti. Anche in questo caso i nerazzurri non hanno voluto saperne di privarsene, soprattutto dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro, che ha sistemato in maniera quasi definitiva i conti del club.

Il prossimo anno, però, si prospetta un nuovo tormentone. Il Paris Saint Germain, infatti, perderà con ogni probabilità Kylian Mbappé a parametro zero, destinato al Real Madrid. Operazione che potrebbe scatenare un valzer di attaccanti, con i parigini alla ricerca del potenziale sostituto e, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, tra questi ci sarebbe proprio il Toro argentino.

Il giocatore sta rinnovando il contratto con l'Inter con cospicuo adeguamento dell'ingaggio, andando a percepire 6 milioni di euro a stagione. Bisognerà vedere se resterà la clausola rescissoria da 111 milioni di euro ma è probabile che verrà rimossa per dare alla società nerazzurra maggiore forza in sede di trattativa con altri club.

Il tentativo dei parigini

L'Inter ha dimostrato di poter resistere agli assalti dei top club europei per Lautaro Martinez. Per questo motivo servirà una proposta davvero spropositata da parte del Paris Saint Germain per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni del Toro. L'attaccante argentino, infatti, difficilmente lascerà Milano per proposte inferiori ai 100-120 milioni di euro, soprattutto se il club interessato è quello dello sceicco, che ha già dimostrato di non voler badare a spese.

Se davvero arriverà un'offerta simile allora non sono esclusi colpi di scena, con Marotta che non perde di vista il suo pupillo, Paulo Dybala, attualmente in scadenza a giugno del prossimo anno, così come Lorenzo Insigne, altro nome attenzionato dai nerazzurri. Più difficile pensare a un profilo come Haaland, che avrà una clausola rescissoria da 75 milioni di euro ma che avrà un ingaggio fuori mercato.