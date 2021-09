"Giochiamo per vincere qualcosa in più, giochiamo per vincere lo scudetto", cosi si è espresso il terzino del Milan, Theo Hernandez dopo la vittoria contro il Venezia che permette ai rossoneri di agganciare l'Inter in testa alla classifica, aspettando il match tra Napoli e Sampdoria.

Il terzino rossonero, autore di un gol e un assist, fondamentali per la vittoria dell'undici di Pioli, si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali dichiarando: "Noi giochiamo per vincere tutte le partite. Ora testa allo Spezia con altri tre punti sabato". Un Theo molto consapevole della forza del gruppo guidato da Stefano Pioli che ora sfiderà lo Spezia, prima del big match in Champions contro l'Atletico.

Infine, l'esterno francese ha espresso elogi importanti nei confronti di Bennacer e Diaz: "Bennacer ha dato una palla fantastica, merita i complimenti. Il balletto con Diaz è stato divertente".

Milan-Venezia, la partita: 2-0 per i rossoneri

Ritornando nello specifico sulla partita, i rossoneri hanno battuto 2-0 il Venezia grazie alle reti di Diaz e Theo nella ripresa.

Pioli conferma il suo 4-2-3-1, con tante novità rispetto al pareggio dell'Allianz contro la Juventus: Maignan in porta, difesa a quattro formata da Kaluku, Gabbia, Romagnoli e Tourè. A centrocampo, spazio a Tonali e Bennacer (con Kessie che parte inizialmente dalla panchina), mentre in attacco confermatissimo Rebic (autore della rete contro i bianconeri), supportato dal trio formato da Diaz, Florenzi e Leao.

Nel primo tempo, sono poche le occasioni per i rossoneri che complice una buona organizzazione difensiva dell'undici di Zanetti, creano poche occasioni da rete. Molto vivace Leao che con i suoi strappi, crea apprensione e offre un grande pallone a Florenzi che viene anticipato da Maenpaa. Il Venezia ha solo una buona occasione con Peretz di testa.

Nella ripresa, Pioli cambia ed inserisce Theo e Saleamakers e la musica cambia. I rossoneri passano con Diaz che rifinisce la super azione di Bennacer e Theo, firmando l'1-0 del Diavolo ed il suo secondo centro dopo la rete da tre punti di Marassi contro la Sampdoria. I rossoneri non si accontentano e calano anche il raddoppio con Theo Hernandez, che dopo una grande azione di Salaemakers, con un grande sinistro incrociato batte Maenpaa e chiude il match sul risultato di 2-0.

Nel post partita, da segnalare le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefano Pioli: "Quest'anno siamo più forti, anche grazie ai nostri tifosi. Ibra e Giroud stanno migliorando, ma non so se ci saranno sabato. Kalulu? Ha fatto molto bene, sta crescendo".