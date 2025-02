In attesa dei prossimi impegni in campionato ma anche in Coppa Italia contro l'Empoli, la Juventus inizia a muoversi per la prossima campagna acquisti estivi con l'obiettivo di essere tra le grandi protagoniste della prossima stagione. Snodo cruciale per il mercato della Vecchia Signora è rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic che presenta il contratto in scadenza nel 2026. Intanto, la dirigenza bianconera è sempre concentrata su Hancko per puntellare la retroguardia.

Juve-Vlahovic: si valuta un rinnovo spalmato in più annualità

Nonostante la rete decisiva contro il Cagliari che è valsa il quarto posto in solitaria, il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere.

Tutto gira attorno al contratto da 12 milioni percepito dal numero nove, cifra che al momento risulta elevata per la dirigenza bianconera. Stando alle ultime notizie di mercato, il club juventino potrebbe decidere di trovare un accordo con un prolungamento spalmato su più annualità.

Molto dipenderà dalle reali proposte ma soprattutto dalla volontà del calciatore che in caso di mancato accordo per il rinnovo dovrebbe lasciare Torino in estate. La Juve prenderebbe in considerazione offerte superiori ai 30 milioni di euro con Barcellona e diversi club inglesi che restano alla finestra. In caso di addio, il direttore sportivo Giuntoli potrebbe ritornare prepotentemente su Jonathan David del Lille, accostato anche all'Inter.

Hancko primo obiettivo per rinforzare la difesa a giugno. L'eventuale posizione nel 4-2-3-1 di Motta

La Juventus lavora per puntellare anche gli altri reparti ed in particolare la difesa con il nome di David Hancko che resta l'obiettivo principale per l'estate.

Il forte difensore del Feyenoord ha dimostrato una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista con il club bianconero che lo ritiene un obiettivo centrale per innalzare la qualità e fisicità della propria retroguardia.

Un interesse concreto vista la presenza di emissari juventini alla sfida di Champions tra Milan e Feyenoord proprio per visionare il classe 97. Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra complessiva da circa 30 milioni di euro che va ad avvicinarsi alla richiesta di 40 da parte del club olandese.

Hancko rappresenterebbe un grande colpo e potrebbe comporre insieme a Bremer una delle coppie più importanti del calcio italiano ed europeo. Il centrale slovacco è un giocatore completo: forte fisicamente, duttile e soprattutto con una buona proprietà tecnica.