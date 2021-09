L'Inter in queste prime giornate di campionato ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Stefano Sensi, Arturo Vidal e Joaquín Correa hanno già fatto visita all'infermeria: il centrocampista italiano potrebbe restare fermo per circa un mese a causa di una distrazione al legamento collaterale mediale rimediata dopo un contrasto in Sampdoria-Inter. Correa invece, dopo la forte contusione al bacino patita contro il Bologna, potrebbe tornare a disposizione già nella sfida contro l'Atalanta. C'è meno ottimismo per Vidal in vista della sfida con i bergamaschi: il cileno non dovrebbe riuscire a tornare a disposizione nemmeno per l'impegno in Champions con lo Shakhtar di martedì prossimo ed è a rischio anche contro il Sassuolo.

Alla lista degli indisponibili non si è invece aggiunto Nicolò Barella. Il numero 23 dell'Inter aveva accusato un fastidio alla coscia che aveva fatto preoccupare in casa nerazzurra, uscendo anzitempo dal campo contro la Fiorentina.

Barella dovrebbe esserci per Inter-Atalanta

L'Inter potrà fare affidamento ancora una volta su Nicolò Barella per il prossimo match di Serie A in programma sabato 25 settembre a San Siro contro l'Atalanta di Gasperini. Al minuto 70 della sfida contro la Fiorentina, Barella ha dovuto abbandonare il campo, lasciando spazio a Vecino, a causa di un problema alla coscia destra. Il centrocampista poi, una svolta sedutosi in panchina, ha applicato del ghiaccio sulla coscia dolorante.

L'uscita dal campo aveva fatto scattare l'allarme ma le viste effettuate dallo staff medico hanno evidenziato che non c'è alcun problema muscolare per l'azzurro, solo un normale affaticamento dopo i tanti impegni. Barella dunque guiderà regolarmente il centrocampo dell'Inter contro l'Atalanta

Il classe 1997 in questa prima fase di campionato è stato molto importante.

Nelle cinque gare fin qui disputate il giocatore sardo ha realizzato una rete (il tris momentaneo al Bologna sabato scorso) e quattro assist, diventando così il primo giocatore dell'Inter a prendere parte ad almeno un gol in tutte le prime cinque presenze in un campionato di Serie A. Un rendimento molto importante per il centrocampista dell’Inter, imprescindibile per Inzaghi che lo ha sempre schierato titolare, sostituendolo a gara in corso solo in tre occasioni.

La probabile formazione contro l'Atalanta

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, cambierà sicuramente qualcosa rispetto a quanto visto contro la Fiorentina, anche in ottica Champions, dato che martedì ci sarà la sfida contro lo Shakhtar. In attacco potrebbe tornare Correa dopo la botta al bacino, con Dzeko al suo fianco, mentre Lautaro dovrebbe rifiatare. Gli esterni molto probabilmente saranno Darmian e Dimarco, mentre in mezzo al campo ci sarà il solito Barella affiancato da Brozovic e Calhanoglu.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar; De Vrij; Baston; Darmian; Barella; Brozovic; Calhanoglu; Dimarco; Dzeko; Correa.