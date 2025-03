Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha lanciato una dura accusa nei confronti della Juventus, sottolineando come gli episodi arbitrali visti in Bologna-Milan giovedì scorso e che avrebbero favorito gli emiliani, in realtà sarebbero andati in scena per fermare i rossoneri e permettere alla Vecchia signora di prendere il largo per il quarto posto. Ziliani ha poi scritto dei rigori mancanti in Napoli-Inter.

Ziliani punge i bianconeri: 'La macchina per portare la Becchia signora in Champions si è azionata'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un editoriale pubblico sul proprio sito internet nel quale lancia una stilettata nei confronti della Juventus: "Premesso che il Milan è così malmesso che più che al 4° posto dovrà pensare a non farsi scavalcare da Roma e Udinese, impressiona constatare come la macchina "salva Champions" pro-Juventus si sia già messa in Moto con l'intento di non lasciare feriti sul campo.

Se i due gol con cui il Bologna ha battuto i rossoneri fossero stati annullati nessuno avrebbe potuto dire niente".

Secondo l'opinione di Ziliani infatti, nella prima rete segnata dagli emiliani ci sarebbe stato un netto tocco di mano mentre la seconda nascerebbe da una rimessa laterale evidente non assegnata al Milan. Per il giornalista in ogni caso la corsa alla Champions non riguarderebbe più i rossoneri, ma principalmente la Lazio, indicata dal cronista come la principale competitor per il quarto posto della Juventus.

Il parere del giornalista su Napoli-Inter

Ziliani si è poi spostato sul proprio account X, dove ha commentato gli episodi arbitrali non sanzionati dal fischietto Doveri nel match finito per 1-1 tra Napoli e Inter: "Ormai stiamo assistendo a un calcio con due regolamenti: quello di arbitri, addetti VAR e tv varie che lo reinventano a ogni partita.

E poi c'è quello degli amanti del calcio, che vedono prima McTominay franare in ritardo su Dumfries e poi Dumfries respingere con un pugno proteso un tiro di Spinazzola. Due rigore chiari, netti e indiscutibili non concessi".

I tifosi rispondono alle parole di Ziliani: 'Le giustificazioni dell'Aia sulle decisioni prese creano una distorsione'

Le parole di Ziliani, specie quelle sull'arbitraggio di Doveri nella gara tra Napoli e Inter, hanno acceso la discussione fra tantissimi tifosi del web: "Da interista credo che quello di Dumfries fosse rigore, come lo sono tutti i tocchi di mano in area.

Gli pseudo analisti arbitrali forse sono imboccati dall’Aia per giustificare sempre e comunque le decisioni prese in campo dagli arbitri. Così però creano una distorsione", scrive un utente su X.

Un altro poi sottolinea: "A onor del vero andrebbe detto che l'intervento scomposto come quello su Dumfries viene punito raramente. Il braccio alto inconfutabile invece viene sanzionato quasi nella totalità dei casi".