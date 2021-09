Il Real Madrid monitora Milan Skriniar. Il difensore dell'Inter sarebbe infatti nella lista di mercato del club spagnolo per la prossima stagione, dopo le partenze illustri di Sergio Ramos e Varane.

Le Merengues, oltre ad aver intanto già ingaggiato David Alaba dal Bayern Monaco, per la prossima stagione stanno monitorando diversi profili per rinforzare il pacchetto arretrato e tra questi nomi c'è Milan Skriniar, che nelle ultime stagioni ha avuto una crescita esponenziale sotto la guida di Antonio Conte e si sta confermando ad alti livelli anche sotto la gestione di Inzaghi, nella quale ha trovato anche un certo feeling con il gol, come dimostrano le due reti siglate in campionato contro Genoa e Bologna.

I nerazzurri non avrebbero comunque alcuna intenzione di cedere il loro pilastro difensivo, ma si siederebbero al tavolo per un'ipotetica trattativa solo partendo da una cifra attorno ai 60 milioni. Anche il Tottenham aveva provato a strappare il centrale ex Samp ai nerazzurri, senza successo.

Intanto, la dirigenza nerazzurra ha tutta l'intenzione di rinforzare il pacchetto arretrato per la prossima stagione e tra i nomi sulla lista c'è quello di Bremer, che con il Torino si sta ritagliando uno spazio importante. Visto il contratto in scadenza del centrale brasiliano nel 2023, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 10 milioni per accaparrarsi le prestazioni del numero tre del club di Urbano Cairo.

Inter vince a Firenze: tre punti pesantissimi per Inzaghi

Intanto i nerazzurri si concentrano sul campo e colgono una vittoria fondamentale in campionato. Infatti, l'undici di Simone Inzaghi sbanca l'Artemio Franchi battendo per 3-1 la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che nonostante la sconfitta ha offerto una buona prestazione.

Nel primo tempo, la squadra viola domina e parte forte con Gonzalez e Vlahovic, fermati da due super interventi di Handanovic che salva l'Inter. Il gol dell'undici di Italiano arriva con Sottil, che su grande azione di Gonzalez anticipa la difesa nerazzurra e firma l'1-0 e il suo primo centro in questo campionato. L'Inter non riesce a esprimere un buon gioco e si rende pericolosa solo con la conclusione di Barella, che termina a lato.

Nella ripresa, entra in campo un'altra Inter che pareggia subito i conti con Darmian che - su assist di Barella - firma l'1-1. I nerazzurri poi sugli sviluppi di un corner trovano il raddoppio con Edin Dzeko che anticipa Milenkovic e batte Dragowski, firmando il 2-1 e il suo terzo centro in due partite (dopo la doppietta contro il Bologna). Nel finale, i nerazzurri chiudono il match con la rete di Perisic, che su assist di Gagliardini trova il 3-1.

Una vittoria fondamentale per l'Inter che si riporta in testa aspettando le sfide di Napoli e Milan.