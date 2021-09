La Juventus ottiene un'importante vittoria in campionato contro lo Spezia. Un 3-2 in rimonta che conferma le difficoltà dei bianconeri, che invece in Champions League sono partiti bene grazie alla vittoria nella prima giornata dei girone contro il Malmo per 3-0. Un'altra grande società europea in questo inizio stagione sta avendo diversi problemi, sia in campionato che in Champions League. Ci si riferisce al Barcellona: il 3-0 subito al Camp Nou contro il Bayer Monaco lo dimostra. Nell'ultimo match di campionato invece, la squadra spagnola ha rimediato un pareggio contro il Granada.

Le prossime quattro partite potrebbero essere decisive per la permanenza del tecnico Ronald Koeman sulla panchina catalana. Intanto in Spagna si parla già del possibile sostituto dell'allenatore olandese. Fra i possibili sostituti spiccano l'ex centrocampista Xavi e l'ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo. A questi negli ultimi giorni si è aggiunto un altro ex bianconero. Ci si riferisce ad Antonio Conte, attualmente senza panchina dopo aver rescisso il contratto alla fine della scorsa stagione con l'Inter.

Il tecnico Conte potrebbe sostituire Koeman sulla panchina del Barcellona

Secondo la stampa spagnola, potrebbe essere Antonio Conte il sostituto di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona qualora il tecnico olandese venisse esonerato.

Ad alimentare tale indiscrezione di mercato la trasmissione televisiva El Chiringuito, che parla del tecnico pugliese come persona ideale per iniziare un nuovo progetto sportivo al Barcellona. Negli ultimi giorni si è parlato per Conte di un futuro professionale in Inghilterra, al posto di Arteta all'Arsenal o di Solskjaer al Manchester United.

Attualmente però i due tecnici sembrano avere la fiducia delle rispettive società. La permanenza di Koeman al Barcellona dipenderà probabilmente dalla prossime quattro partite. Le sfide contro Cadice, Levante, Benfica e Atletico Madrid saranno decisive, anche perché eventualmente la società catalana 'sfrutterebbe' la pausa per le nazionali per affidarsi ad un nuovo tecnico.

Il mercato degli allenatori

Il tecnico Antonio Conte in attesa di un'eventuale nuova esperienza professionale è attualmente impegnato come opinionista di Champions League con Sky Sport. Altro nome molto chiacchierato in questi giorni è quello di Andrea Pirlo, che dopo l'esonero dalla Juventus è pronto per una nuova esperienza professionale. Si era parlato di un interesse concreto dell'Arsenal e del Barcellona per l'ex centrocampista. Alcuni sostenitori bianconeri sui social dopo i recenti risultati deludenti della Juventus hanno rivalutato il lavoro di Pirlo in bianconero, sottolineando come non avesse molte colpe per ka stagione deludente 2020-2021 disputata dalla società bianconera.