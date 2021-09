Archiviata la due giorni di Champions [VIDEO], è tempo di pronostici Europa League: dall’ampio palinsesto di giovedì 30 settembre, è possibile selezionare gli Over 2.5 più caldi su cui puntare e le altre quote più interessanti della giornata di Europa League.

Sono molte le sfide calde in programma: Lazio e Napoli esordiscono in casa affrontando curiosamente due squadre di Mosca (rispettivamente Lokomotiv e Spartak) e Spalletti riaccoglie finalmente Mertens, il Monaco guidato da Kovac gioca in casa della Real Sociedad, il Celtic ospita il Bayer Leverkusen, spiccano anche le due ostiche trasferte di Leicester (in Polonia) e PSV Eindhoven (in Austria).

Pronostico Real Sociedad-Monaco, Europa League del 30 settembre

Può essere il caso di azzardare un ‘Over 2.5’ nella sfida tra Real Sociedad e Monaco: nonostante la squadra basca non sia esattamente una squadra da molti gol per partita, ha dimostrato di saper rispondere colpo su colpo quando si trova di fronte avversari offensivi, come nelle recenti occasioni contro PSV Eindhoven (2-2), Granada (vinto 2-3) e Barcellona (perso 4-2). Il Monaco, invece, ha registrato cinque ‘Over 2.5’ nelle ultime 7 partite giocate. Partita da vincere a tutti i costi per i padroni di casa, dopo il pareggio nella prima giornata: è lecito attendersi che prendano qualche rischio più del solito.

Pronostico Real Sociedad-Monaco: Over 2.5, quota 1.90 su Bet365.

Il PSV va in Austria: un altro Over possibile nei pronostici di Europa League

Altra partita del girone B, quella che vede impegnati i padroni di casa dello Sturm Graz e gli olandesi del PSV Eindhoven. Gli austriaci non hanno sfigurato nell’esordio europeo contro il Monaco (nonostante la sconfitta di misura) e puntano sul fattore casa per raccogliere punti in questo girone di ferro.

Il PSV troverà gli spazi necessari al suo gioco veloce, il trio Gakpo-Gotze-Zahavi sarà un’arma pericolosissima per lo Sturm Graz. I padroni di casa hanno registrato quattro ‘Over 2.5’ nelle ultime cinque uscite ufficiali, il PSV viene da sei ‘Over 2.5’ consecutivi e subisce gol da tre partite di fila.

Pronostico Sturm Graz-PSV Eindhoven: Over 2.5, quota 1.66 su Bet365.

Pronostico Legia Varsavia-Leicester, seconda giornata Europa League

Padroni di casa che vogliono proseguire sull’onda emotiva dell’importante vittoria esterna ottenuta nella prima giornata (0-1 in casa dello Spartak Mosca), ma anche il Leicester arriva a caccia di punti: rimontata dal Napoli, la squadra di Brendan Rodgers ha un estremo bisogno dei tre punti per raddrizzare il cammino nel girone di Europa League. Dovrebbe essere una partita aperta: il Legia Varsavia subisce gol da tre partite consecutive, il Leicester ha messo a segno cinque segni ‘Over 2.5’ nelle ultime sette partite giocate.

Pronostico Legia Varsavia-Leicester: Over 2.5, quota 1.80 su Bet365.

Celtic-Leverkusen: due veterane dell’Europa League

Sfida delicata nel girone G di Europa League: il Bayer Leverkusen (vittorioso per 2-1 sul Ferencvaros nella prima giornata) vola in Scozia per affrontare il Celtic, sconfitto nella rocambolesca partita contro il Real Betis con il risultato di 4-3. Alla ricerca di una vittoria fondamentale, quindi, i padroni di casa, che arrivano a questo match con l’infermeria piena: Jota-Ajieti-Abada sarà il giovane trio che proverà a perforare la difesa del Leverkusen, avente in Patrik Schick il principale terminale offensivo. Oltre ai numeri della prima giornata, le statistiche confermano la striscia di ‘Over 2.5’ degli ospiti: cinque nelle ultime sei.

Pronostico Celtic-Bayer Leverkusen: Over 2.5, quota 1.66 su Bet365.

Europa League: le altre quote di giovedì 30 settembre

Infine diamo uno sguardo alle altre quote più interessanti tra le sfide di questo giovedì di Europa League:

Lazio-Lokomotiv Mosca 1 + Over 1.5, quota 1.53

Lione-Brondby Over 2.5, quota 1.44

Marsiglia-Galatasaray Over 1.5, quota 1.26

West Ham-Rapid Vienna 1 + Over 1.5, quota 1.44

Ferencvaros-Real Betis Goal, quota 1.70

Sporting Braga-Midtjylland X, quota 3.40