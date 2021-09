Domenica 3 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Atalanta-Milan, incontro valido per il 7° turno di Serie A 21/22. Gli orobici, durante la giornata scorsa, hanno pareggiato 2-2 nel match in trasferta a San Siro contro l'Inter: alle reti di Malinovskyi e Toloi per la Dea hanno replicato Lautaro Martinez e Dzeko per la squadra di S. Inzaghi. Il Diavolo, invece, ha fatto bottino pieno fuori dalle mura amiche contro lo Spezia di Thiago Motta, imponendosi per 2-1 grazie ai goal di Maldini e Diaz a cui ha inutilmente risposto Verde per i liguri.

Statistiche: le ultime cinque partite tra Milan e Atalanta nel massimo campionato italiano vedono perfetto equilibrio, con due vittorie per parte ed un incontro terminato in parità.

Atalanta, 3-4-1-2 per Gasperini

Mister Gasperini e la sua Atalanta vorranno puntare al quarto risultato utile consecutivo in campionato, dopo una vittoria e due pareggi, malgrado l'avversario che incontreranno non sarà dei più agevoli. Per tentare di impensierire i rossoneri, il tecnico di Grugliasco potrebbe optare per il 3-4-1-2, con Musso a difesa dei pali. Terzetto che avrà buone chance di essere composto da Demiral, Toloi e Djimsiti. Le chiavi del centrocampo saranno probabilmente consegnate a Freuler e De Roon, i quali dovrebbero piazzarsi in mezzo al reparto, con Zappacosta e Maehle che agiranno come esterni. Pessina, invece, sarà il probabile titolare della trequarti campo, agendo a supporto del tandem offensivo formato da Malinovskyi e Zapata.

Saranno da valutare le condizioni di Gosens e Palomino, usciti malconci rispettivamente dalle sfide con Young Boys e Inter.

Milan, possibile panchina per Giroud

Stefano Pioli e il suo Milan militano al momento al 2° posto in classifica a due lunghezze dalla capolista Napoli di Spalletti. Per puntare al terzo bottino pieno consecutivo, il tecnico del Diavolo potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Maignan in porta.

Calabria e Theo Hernandez dovrebbero agire come terzini, mentre la coppia Kjaer-Tomori si piazzerà al centro del pacchetto difensivo. Tonali e Kessie, invece, potrebbero essere i titolari della linea mediana rossonera. I trequartisti che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto saranno Leao, Saelemaekers e Brahim Diaz, che avranno il compito di fornire palle goal all'unica punta Rebic.

Qualora Diaz non dovesse recuperare in tempo per il match, dovrebbe essere rimpiazzato da Castillejo. Ibrahimovic, infine, non sarà disponibile per l'incontro causa infortunio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan:

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle, Pessina, Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Diaz (Castillejo), Leao, Rebic. Allenatore: Pioli.