Alle 17,30 di oggi, lunedì 6 settembre 2021, si è tenuta presso l'hotel Raito di Vietri sul Mare (Salerno) la conferenza stampa di presentazione di Franck Ribery, nuovo attaccante della Salernitana calcio. Il nuovo acquisto della società campana è stato accolto dall'entusiasmo della tifoseria granata ed è subito entrato nel cuore dei supporters salernitani. “Buonasera a tutti, sono davvero felice di essere qui con voi", ha dichiarato il campione francese. "Tutti noi abbiamo un solo obiettivo che è quello di salvarci ed io farò del mio meglio per questa squadra e per la società.

Grazie a tutti”, ha affermato l'ex giocatore della Fiorentina.

L'accoglienza dei tifosi granata

Ad accoglierlo allo stadio circa cinquemila persone per il quale Ribery è già diventato un idolo: "Mi sento come a casa e questo per me è davvero molto importante", ha detto il fuoriclasse ex Bayer Monaco. "Spero di divertirmi con loro e vincere quante più partite è possibile. Cresceremo e andremo avanti insieme". Il calciatore francese è sbarcato all'aeroporto di Capodichino nelle prime ore della mattina per poi recarsi a Salerno accompagnato dal suo entourage per raggiungere la sede del club e firmare il contratto. Con lui, l'intermediario ed agente Davide Lippi e il team manager della Salernitana, Salvatore Avallone.

Inizia dunque oggi l'avventura salernitana di Ribery, che anche nei granata vestirà la maglia numero 7. Il fuoriclasse, trentotto anni di età, ha deciso di voler concludere la propria carriera calcistica nel massimo campionato di calcio italiano. La stella francese rappresenta l'ultimo colpo di extralusso del mercato estivo della società del amministratore unico Ugo Marchetti.

Nel pomeriggio vi è stata anche la presentazione ai tifosi presso lo stadio Arechi: accoglienza in grande stile, assieme ai compagni che compongono il roster di mister Castori. Presente anche il primo cittadino di Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli, e l'assessore alle manifestazioni sportive, Angelo Caramanno.

Il coro e il commento di Buffon

Il dj Marco Montefusco, per l'occasione, ha già ideato le colonne sonore che accompagneranno l'avventura della Salernitana in serie A. I tifosi granata, sulle note della nota canzone "Amore Capoeira" di Giusy Ferreri, hanno elaborato un coro dedicato al nuovo acquisto: "Cercavo un fuoriclasse e mi hanno comprato te. Hai un tiro così forte che sfondi tutte le porte. Hai il sette sulla schiena come un sogno che si avvera. Ed è arrivato qui. Lui è Franck Ribery". Sul colpo di mercato, fortemente voluto dal direttore sportivo Angelo Fabiani, è intervenuto con un commento anche il campione del mondo Gigi Buffon, attuale portiere del Parma: "Ribery rappresenta per la Salernitana un grande acquisto. L'ho visto giocare a Firenze e sicuramente potrà fare da traino per il club campano", ha dichiarato l'ex della Juventus.