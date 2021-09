L'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, secondo gran parte degli addetti ai lavori, potrebbe pesare molto sulle ambizioni della società bianconera, anche perché il suo sostituto ha faticato a giocare titolare la scorsa stagione. Ci si riferisce a Moise Kean, non riscattato durante il mercato estivo dal Paris Saint Germain dopo che nella stagione 2020-2021 era stato ceduto in prestito dall'Everton proprietaria del cartellino. Il giocatore della nazionale italiana è ritornato in Inghilterra per poi essere acquistato in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe rinforzare il settore avanzato durante il Calciomercato invernale. Più probabile però che il grande acquisto come punta potrebbe concretizzarsi nell'estate 2022.

Uno dei nomi che più interessano alla società bianconera è quello di Dusan Vlahovic, che però la Fiorentina valuta circa 70 milioni di euro. Per questo, secondo la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando un'alternativa a prezzo vantaggioso del nazionale serbo. Piace Andrea Belotti , punta del Torino e della nazionale italiana in scadenza di contratto a giugno 2022.

Belotti possibile alternativa a Vlahovic per il settore avanzato

Il nazionale serbo infatti sarà probabilmente uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo e il suo prezzo di mercato potrebbe essere di circa 70 milioni di euro. Una somma che in questo momento la società bianconera difficilmente può sostenere. Per questo non è da scartare la possibilità di un acquisto a parametro zero come il nazionale italiano, che potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione.

Attualmente infatti non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto di Belotti. Di conseguenza il suo addio la prossima stagione è molto probabile.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione dovrebbe rinforzare anche il centrocampo. La mancata cessione di Aaron Ramsey non ha permesso alla società bianconera di acquistare un altro mediano oltre a Manuel Locatelli.

D'altronde il gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione ed una sua eventuale cessione alleggerirebbe i costi e permetterebbe acquisti. Si parla di un interesse concreto per Boubacar Kamara, centrocampista dell'Olympique Marsiglia in scadenza di contratto a giugno 2022. Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Aurelien Tchouameni , valutato dal Monaco circa 30 milioni di euro.