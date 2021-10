Ronald Koeman è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Barcellona. Gli è costata cara la sconfitta al Estadio de Vallecas contro il Rayo Vallecano. La partita è terminata per 1-0 a favore dei padroni di casa con gol di Falcao. Un ko che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo la sconfitta quattro giorni prima nel "clasico" contro il Real Madrid per 2-1.

La partenza del Barcellona in campionato e in Champions League non è stata tra le migliori. I blaugrana si ritrovano terzi nel girone di Champions League con soli tre punti in tre partite, alle spalle dei tedeschi del Bayern Monaco e dei portoghesi del Benfica.

Nella Liga i catalani sono invece in nona posizione in classifica con 15 punti in 10 partite, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte

La terza sconfitta in campionato, la seconda di fila, porta il presidente Laporta a esonerare Koeman

Il presidente blaugrana Joan Laporta, dopo i pessimi risultati conseguiti e le deludenti prestazioni della squadra, ha deciso di esonerare l’allenatore olandese Ronald Koeman, ovvero colui che da giocatore - nel 1992 - regalò con un gol nei minuti finali dei tempi supplementari la Coppa dei Campioni ai catalani nella finale di Wembley contro la Sampdoria di Vialli e Mancini.

Dopo la cessione di un gioiello e di una bandiera come Lionel Messi (520 presenze e 474 goal), i risultati non sembrano voler arrivare.

Non è una semplice crisi di gioco, ma anche economico-finanziaria e l’esonero dell’allenatore olandese non giova sicuramente tranquillità alla società e a tutti i tifosi catalani.

L’addio del mister Ronald Koeman costerà al Barcellona 13 milioni circa, infatti i blaugrana dovranno pagare una clausola post-esonero di circa 6 milioni di euro oltre all’ingaggio del tecnico per il resto della stagione, che si aggira attorno ai 7 milioni.

La soluzione potrebbe essere l'ex centrocampista blaugrana Xavi

Diverse voci ora parlano di Xavi come possibile nuovo allenatore del Barcellona. Lo spagnolo, ex centrocampista blaugrana, da giocatore ha totalizzato 505 presenze e 58 goal con la squadra, vincendo in tutto otto campionati spagnoli, sei Supercoppe di Spagna, tre Coppe di Spagna, quattro Champions League, due Supercoppe UEFA e due Coppe del mondo per club.

Intanto però il club catalano ha designato come allenatore a interim Sergi Barjuan, già tecnico della formazione B dei blaugrana, in attesa che Xavi risolva i problemi contrattuali con il suo attuale club, il qatarino Al-Sadd.