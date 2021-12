Nel Gran premio di Formula 1 corso il 5 dicembre in Arabia Saudita la vittoria è andata all'inglese Lewis Hamilton, che ha preceduto all'arrivo l'olandese Max Verstappen su Red Bull Racing-Honda e il suo compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas. In virtù di questo ordine di arrivo Verstappen e Hamilton, i leader del mondiale, si trovano quindi alla vigilia dell'ultimo Gp di Abu Dhabi a pari punti (369,5 a testa). Sarà quindi decisiva la gara del 12 dicembre per assegnare il titolo iridato 2021.

Dopo il Gp arabo si riapre il mondiale

Sono stati 50 giri al cardiopalma quelli corsi in Arabia Saudita, conditi da due bandiere rosse e due ripartenze senza fiato che hanno rimescolato così le carte in gioco e le tattiche più e più volte.

Uno dei migliori gran premi della stagione per lo spettacolo regalato agli spettatori quello di Gedda, che ha visto il leone inglese Lewis Hamilton salire sul gradino più alto del podio, seguito dall'olandese Max Verstappen e il compagno di scuderia Mercedes Vallteri Bottas che, all'ultima curva, è riuscito a strappare il terzo posto a Esteban Ocon. Oltre al primo posto, infatti il pilota Mercedes ha portato a casa pure il punto addizionale per il giro veloce lasciando il rivale con l'amaro in bocca.

All'ultimo respiro

Max Verstappen e Lewis Hamilton quest'anno hanno regalato battaglie e spettacolo, dimostrando a tutti il loro talento e la fame di vittoria. Si è trattato di uno dei campionati mondiali di Formula 1 più avvincenti degli ultimi decenni: il vincitore quindi verrà decretato solamente alla fine della gara di domenica 12 dicembre ad Abu Dhabi.

Attualmente il favorito rimane l'olandese della RedBull, che già l'anno scorso è riuscito a chiudere la sua stagione con un primo posto proprio su quel circuito ma, ovviamente, non sono da escludere colpi di scena. L'inglese, invece, vuole completare il coronamento della sua carriera leggendaria, vincendo l'ottavo titolo mondiale e staccando così il colosso over time di questo sport, Michael Schumacher (attualmente ne hanno vinti sette a testa).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa succede se i due rivali chiudono la stagione a pari punti?

Ora come ora i punti i due piloti hanno precisamente 369,5 a testa. Non succedeva dal 1974 che due piloti contendenti al titolo si ritrovassero all'ultima gara della stagione a pari punti, l'unico precedente vide gli sfidanti Emerson Fittipaldi e Clay Ragazzoni a pari punti alla vigilia del gran finale negli Usa, sul circuito di "Watkins Glen", poi vinse il brasiliano Fittipaldi.

Le regole sono chiare: contano gli "scontri diretti" ossia chi ha vinto più Gran Premi in stagione: in questo caso il vincitore sarebbe Max Verstappen, essendo salito nove volte sul gradino più alto del podio, contro le otto dell'inglese. Anche se tale eventualità è molto remota, in quanto occorrerebbe che nessuno dei due facesse punti nel Gp finale. In qualsiasi altro caso, invece, il titolo andrà a chi arriva davanti all'altro.