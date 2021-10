La Juventus ha messo in evidenza diversi problemi dal punto di vista del gioco in questo inizio stagione. Molto dipende dalla mancanza di qualità in mediana, nonostante l'inizio di stagione ideale di Manuel Locatelli. Negli ultimi giorni ha recuperato la forma ideale Arthur Melo, dal quale Allegri si aspetta un contributo importante. La società bianconera però è al lavoro per rinforzare la mediana e il settore avanzato nei prossimi mesi. Difficili clamorosi trattative di mercato a gennaio, a meno che dovessero concretizzarsi alcune cessioni. Per la prossima stagione sono diversi i nomi che sarebbero seguiti dalla società bianconera.

A centrocampo il preferito sarebbe Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese valutato circa 40 milioni di euro. Altro giocatore gradito è Renato Sanches, attualmente al Lille. Tutti giocatori evidentemente bravi a garantire equilibrio, meno nell'impostazione di gioco.

Uno dei centrocampisti che potrebbe migliorare la qualità del gioco bianconero è sicuramente Frenkie De Jong, che in questa stagione sta avendo non poche difficoltà al Barcellona. Complici anche i risultati deludenti dei catalani, l'olandese non sta incidendo come ci si aspettava. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione.

Il centrocampista De Jong potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione

Il centrocampista Frenkie De Jong potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale la prossima stagione. Le difficoltà riscontrate dal Barcellona potrebbero portare l'olandese a lasciare la Spagna. La Juventus potrebbe valutare l'acquisto ma non in un eventuale scambio di mercato con Matthijs De Ligt.

Nei giorni scorsi si è parlato di questa possibile trattativa di mercato fra Barcellona e Juventus con gli olandese protagonisti. La situazione economica dei catalani però non agevolerebbe lo scambio di mercato, anche perché il difensore attualmente guadagna circa 12 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus. Tale ingaggio difficilmente potrebbe essere garantito dal Barcellona.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando rinforzi importanti anche per il settore avanzato. Un investimento che però non dovrebbe condizionare l'eventuale riscatto di Morata dall'Atletico Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti la società bianconera vorrebbe chiedere uno sconto sull'acquisto della punta spagnola, magari inserendo come contropartita tecnica il centrocampista Weston McKennie. Oltre allo spagnolo la Juventus potrebbe acquistare anche la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.